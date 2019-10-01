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Закона.Нет
Норвегия депортировала 45 казахстанцев, ожидается депортация еще 14
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danilov 01 Октября 2019 в 10:18:53
Пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил на брифинге 30 сентября, что Норвегия депортировала 45 граждан Казахстана за нарушение миграционного законодательства. По словам Смадиярова, у 59 граждан Казахстана цель визита отличалась от заявленной: они въехали в Норвегию по туристическим визам, но целью поездки было трудоустройство.

Депортация оставшихся 14 казахстанцев ожидается в ночь на вторник, 1 октября, сообщил Смадияров.

Пресс-секретарь МИД Казахстана сообщил также, что выдача документов, разрешающих гражданам Казахстана въезд в Норвегию, производится в посольстве Норвегии в России.

Ранее норвежское издание VG сообщило, что в норвежской коммуне Эйдсволл в связи с предполагаемым нарушением миграционного законодательства были задержаны 67 человек. Сообщалось, что среди них есть шесть граждан Кыргызстана и двое россиян. Позднее посольство Казахстана в Норвегии сообщило, что 60 задержанных являются гражданами Казахстана.

В последние годы после серии девальваций национальной валюты и падения уровня доходов населения десятки тысяч казахстанцев выехали за рубеж на заработки. По сведениям МИД Казахстана, в прошлом году в Южной Корее находилось около 10 тысяч трудовых мигрантов из Казахстана. Федеральная миграционная служба России недавно опубликовала данные, согласно которым в первом полугодии 2019 года в страну с целью заработать въехало более 100 тысяч казахстанцев.

https://rus.azattyq.org/a/30191386.html
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