В Павлодаре бомбила изнасиловал и ограбил врача поликлиники

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danilov 03 Октября 2019 в 12:59:54
Утром, она с подругой поехала в полицию, прошли следственные действия, экспертизы, съездили на место происшествия, дала описание водителя, она не смогла точно опознать место, потому что была ночь, она не смотрела на дорогу, листала в сотке новости. До самого вечера она пробыла в полиции, рассказывала о случившемся не менее 8-9 раз, разным следователям, оперативникам, экспертам. В этот же вечер 2 июня она через айклауд нашла свой вызов, сделала скриншот. Также через айклауд она заблокировала свой айфон. Когда он включил ее мобильник телефон заблокировался и сразу определил место положение. Девушка тут же позвонила в полицию передала все данные, благодаря этому смогли задержать подозреваемого.
Им назначили очную ставку, сначала он от всего отказывался, а потом стал просить прощения. После этого попросил, чтобы им дали поговорить наедине. Следователь вышел и он стал просить прощения, чтобы она отнеслась с пониманием, у него двое детей, чтобы она не портила ему жизнь. Она спрашивает его, за что вы просите прощения у меня, он говорит за все плохое что я вам сделал!
На следующий день, он снова звонит и просит встретиться, они едут с подругой и записывают на видео разговор. В этой беседе он предлагает ей моральный ущерб в размере сто тысяч тенге и сообщает, что больше у него нет, что это все что есть. Подруга от возмущения кричит на него, вы что? вы что? вы ее изнасиловали, вы могли заразить ее чем-то, это мой самый близкий человек, я не сплю третью ночь, а ей какого вы что говорите? Какие сто тысяч? Он, оправдываясь говорит, - Я ЧИСТЫЙ, Я ЖЕ СЕМЬЯНИН, Я ТОЧНО НЕ ЗАРАЗНЫЙ У МЕНЯ ЖЕ МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ! ТЫ ЖЕ ВСЕ РАВНО НЕ ДЕВОЧКА БЫЛА! Вот в принципе и все, человек признался в изнасиловании и сообщил, что он «чистый, ничем не болен» и можно не беспокоиться, взять сто тысяч и жить дальше, словно ничего не случилось? Видео этого разговора у меня на руках, (скриншот на фото) подвергать сомнению, сказанные им слова не вижу смысла, но следователь Сагатов А.М. в последствии закроет дело.
Далее события развиваются по привычному для нас кругу. Кто-то дает домашний адрес жертвы, место работы и толпы родственников, начинают ходить с уговорами и угрозами. Сначала пришли два брата прямо в поликлинику и начали требовать встречи, девушка отказалась, они сказали, что ВЫЗОВУТ ЕЕ ЧЕРЕЗ РУКОВОДСТВО КЛИНИКИ И ЗАСТАВЯТ ГОВОРИТЬ, А ИНАЧЕ, НАТРАВЯТ НА НИХ ФИНПОЛ! Оригинально, да?
21 июня, в день медицинского работника, приходит его тетушка к ней домой, начинает искать ее по подъезду, звоня во все квартиры, находит, представляется родственницей, потерпевшая не открывает дверь. После этого на следующий день она приходит с каким-то мужчиной, караулит ее возле работы, бежит за ней, просит ее взять деньги, плачет что от него ушла жена с детьми, потерпевшая обещает вызвать полицию если придет еще раз. Представляете какое это давление на жертву? Понятно, что это сложнейшее испытание, бегать от преследователей, скрывать ситуацию на работе. Они приходили на работу и сидели в очереди с пациентами, требовали выйти на личный разговор, она нервничала и плакала. Все это устроил ей кто-то из добрых полицейских или она сама всем свой адрес раздавала?
Теперь про наших следователей. У меня лично такое впечатление, что многие из них в принципе не воспринимают изнасилование как преступление, даже как личную трагедию. Следователь начинает классическую игру в прятки, не поднимает трубку, она спрашивает по какой статье завели дело, он не помнит, она спрашивает про экспертизу, она не готова (хотя была готова). В общем все эти приемы для того чтобы потерпевшая устала и отказалась от дальнейших действий. Но она идет в прокуратуру, пишет заявление, требует разобраться, сроки все вышли, следователь Сагатов А.М. даже не изъял ее одежду и не передал на экспертизу. Во время изнасилования подозреваемый порвал белье на потерпевшей, оно осталось в машине, платье в котором была потерпевшая до сих пор дома, машину конечно подозреваемый помыл. Уголовное дело завели по статье 120 ч.1. УК РК, грабеж вообще нигде не указан, а здесь усматриваются квалифицирующие признаки тяжкого преступления по статье 191 ч.2 п.1 УК РК, по данной статье сроки от 3-х до 7-ми лет и подозреваемый должен был быть задержан и водворен на время следствия в изолятор. Подтверждением кражи является тот факт, что сотовый телефон потерпевшей вернул ей сам следователь, на каком основании?
3 сентября следователь Сагатов А.М. вызывает потерпевшую на вторую очную ставку, там подозреваемый рассказывает совершено другую историю, о том, что между ними был обоюдный секс (видимо пришлось так говорить после результатов биологической экспертизы) и они якобы вместе распивали спиртные напитки, уже не извиняется, как это было первый раз. И после этого дело закрывают, причем задним числом.
Об этом потерпевшая узнает, когда идет с жалобой к начальнику ДП Павлодарской области, в документах стоит дата очной ставки 17 августа, дело закрыто 20 августа 2019 г.
По данному уголовному делу, мы просим провести проверку службы УСБ в отношении следователя Сагатова А.М., который грубо нарушил права потерпевшей и нормы УПК РК, а также просим взять данное дело на контроль антикоррупционный комитет павлодарской области.
Для службы такси Индрайвер у нас есть скриншот вызова такси взятый с айклауда. Поэтому информация о том, что водитель вызван именно из вашей службы достоверна.
Quote:
"02.06.2019 года по данному факту следственным подразделением Управления полиции города Павлодара начато досудебное расследование по статье 120 УК РК. Подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Назначена экспертиза.
В соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан иная информация в интересах следствия не распространяется", - сообщила руководитель пресс-службы ДП Павлодарской области Жанна Белялова.
В соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан иная информация в интересах следствия не распространяется", - сообщила руководитель пресс-службы ДП Павлодарской области Жанна Белялова.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3304095156297447&set=a.411265615580430&type=3&theater
https://newtimes.kz/proisshestviya/97943-ty-zhe-vse-ravno-ne-devochka-byla-podrobnosti-istorii-o-vrache-iz-pavlodara-kotoruyu-iznasiloval-taksist
https://www.nur.kz/amp/1819781-devuska-obvinila-taksista-v-iznasilovanii-i-kraze-ajfona-v-pavlodare.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 03.10.2019 в 13:12:23 # 732633
Вот так вот распустили этих бездарей. Людей уже не боятся. Закон не соблюдают!
И нахрена нам такая полиция?
Пора меняться. Пора понять что власть - это народ!
Походу они все забыли об этом.
И все считают властью совершенно не тех. А главное те поверили что они власть
jovian_sky 03.10.2019 в 14:16:25 # 732635
Любитель ММА 03.10.2019 в 14:16:35 # 732636
https://newtimes.kz/obshchestvo/81347-mne-li-ne-znat-kak-lomayutsya-eti-dela-rabotayushchaya-v-organakh-kazakhstanka-rasskazala-kak-perezhila-nasilie
Антибиотик 03.10.2019 в 14:49:03 # 732638
Цитата: Антибиотик от 03.10.2019 08:49:03Чистым черенком
Изнасиловать черенком от лопаты этого бомбилу и следователя!
Изнасиловать черенком от лопаты этого бомбилу и следователя!
Антибиотик 03.10.2019 в 14:55:24 # 732640
Цитата: Aлекс от 03.10.2019 08:53:41
Цитата: Антибиотик от 03.10.2019 08:49:03Чистым черенком
Изнасиловать черенком от лопаты этого бомбилу и следователя!
Изнасиловать черенком от лопаты этого бомбилу и следователя!
С занозами
MишаМашкевич 03.10.2019 в 17:51:30 # 732650
Цитата: Антибиотик от 03.10.2019 08:49:03а вот это уже не износ, а нанесение среднего вреда здоровью!
Изнасиловать черенком от лопаты этого бомбилу и следователя!
Изнасиловать черенком от лопаты этого бомбилу и следователя!
1. Следователь специально затягивал дело, потому что виновник давал надежду на откуп.
2. Виновник прошёл инструктаж.
3. Не видела не одного насильника, который бы говорил что был износ. Обычно жертва «сама» падает, «сама» отдаёт своё барахло, «сама» снимает с него трусы. Скоты одним словом.
Тут ещё можно родню евонную хором, хотя бы предписания добиться
Теперь про наших следователей. У меня лично такое впечатление, что многие из них в принципе не воспринимают изнасилование как преступление, даже как личную трагедию.Всегда в этом случае желаю ментам чтобы почаще насиловали их дочерей и жен. Жестоко? Да,но тогда они будут воспринимать изнасилование как преступление.
Твари продажные .