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Закона.Нет
С наценкой в 252% продают газ населению Казахстана
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danilov 04 Октября 2019 в 16:33:22
Астана. 4 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. С наценкой в 252% продают сжиженный нефтяной газ (СНГ) населению Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Несмотря на установление государством цены реализации СНГ производителям в размере Т38 701/тонну, фактически СНГ поступает населению по цене Т136 500/тонну, то есть с наценкой в 252%», - сообщили в комитете по защите и развитию конкуренции министерства национальной экономики Казахстана в пятницу.

Антимонопольный орган видит причину происходящего в том, что производители навязывают дополнительные услуги при реализации сжиженного нефтяного газа, тем самым увеличивая установленную государством цену газа.

«В этой связи антимонопольным органом начато расследование в отношении АО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» по фактам злоупотребления доминирующим положением в части навязывания дополнительных условий договора при реализации СНГ, таких как навязывание контрагентам экономически или технологически необоснованных условий договора, не относящихся к предмету договора», - резюмируют в ведомстве.

Кроме того, в антимонопольном комитете сообщили, что к ним поступают многочисленные жалобы газосетевых организаций на действия государственных органов в связи с дискриминационным распределением СНГ.

«Так, за период с 2017 года по 2019 год в адрес местных исполнительных органов внесено три уведомления о наличии в действиях признаков нарушения в части антиконкурентных действий государственных органов, и в связи с неисполнением уведомлений проведено два расследования в отношении управлений энергетики акиматов Актюбинской и Акмолинской областей», - отмечают в ведомстве.

Напомним, антимонопольный комитет проводит в эти дни в Нур-Султане заседания рабочей группы по проведению анализов состояния конкуренции на 20 ключевых товарных рынках.

https://kaztag.kz/ru/news/s-natsenkoy-v-252-prodayut-gaz-naseleniyu-kazakhstana
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 04.10.2019 в 19:17:50   # 732726
и что? и что блядь, как будто что то поменяется!!! Поругают и дальше будут доить народ
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  старик 04.10.2019 в 19:25:01   # 732728
Ждем результатов (снижения цены на газ)! Ну и наказания беспредельщиков-монополистов.
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  acid 04.10.2019 в 21:02:57   # 732733
Цитата: старик от 04.10.2019 13:25:01
Ждем результатов (снижения цены на газ)! Ну и наказания беспредельщиков-монополистов.

Расслабьтесь - в ЮКО газ узбекский, свет киргизский
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  DITRX 04.10.2019 в 22:20:54   # 732738
Цитата: acid от 04.10.2019 15:02:57
Цитата: старик от 04.10.2019 13:25:01
Ждем результатов (снижения цены на газ)! Ну и наказания беспредельщиков-монополистов.

Расслабьтесь - в ЮКО газ узбекский, свет киргизский

Надеюсь хоть вода наша отечественная
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