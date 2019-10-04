С наценкой в 252% продают газ населению Казахстана

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danilov 04 Октября 2019 в 16:33:22
«Несмотря на установление государством цены реализации СНГ производителям в размере Т38 701/тонну, фактически СНГ поступает населению по цене Т136 500/тонну, то есть с наценкой в 252%», - сообщили в комитете по защите и развитию конкуренции министерства национальной экономики Казахстана в пятницу.
Антимонопольный орган видит причину происходящего в том, что производители навязывают дополнительные услуги при реализации сжиженного нефтяного газа, тем самым увеличивая установленную государством цену газа.
«В этой связи антимонопольным органом начато расследование в отношении АО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» по фактам злоупотребления доминирующим положением в части навязывания дополнительных условий договора при реализации СНГ, таких как навязывание контрагентам экономически или технологически необоснованных условий договора, не относящихся к предмету договора», - резюмируют в ведомстве.
Кроме того, в антимонопольном комитете сообщили, что к ним поступают многочисленные жалобы газосетевых организаций на действия государственных органов в связи с дискриминационным распределением СНГ.
«Так, за период с 2017 года по 2019 год в адрес местных исполнительных органов внесено три уведомления о наличии в действиях признаков нарушения в части антиконкурентных действий государственных органов, и в связи с неисполнением уведомлений проведено два расследования в отношении управлений энергетики акиматов Актюбинской и Акмолинской областей», - отмечают в ведомстве.
Напомним, антимонопольный комитет проводит в эти дни в Нур-Султане заседания рабочей группы по проведению анализов состояния конкуренции на 20 ключевых товарных рынках.
https://kaztag.kz/ru/news/s-natsenkoy-v-252-prodayut-gaz-naseleniyu-kazakhstana
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 04.10.2019 13:25:01
Ждем результатов (снижения цены на газ)! Ну и наказания беспредельщиков-монополистов.
Ждем результатов (снижения цены на газ)! Ну и наказания беспредельщиков-монополистов.
Расслабьтесь - в ЮКО газ узбекский, свет киргизский
Цитата: acid от 04.10.2019 15:02:57
Расслабьтесь - в ЮКО газ узбекский, свет киргизский
Цитата: старик от 04.10.2019 13:25:01
Ждем результатов (снижения цены на газ)! Ну и наказания беспредельщиков-монополистов.
Ждем результатов (снижения цены на газ)! Ну и наказания беспредельщиков-монополистов.
Расслабьтесь - в ЮКО газ узбекский, свет киргизский
Надеюсь хоть вода наша отечественная