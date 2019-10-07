31 сотрудник роддома Атырау написал заявления на увольнение

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danilov 07 Октября 2019 в 16:29:39
"На сегодняшний день 31 сотрудник областного перинатального центра написал заявление на увольнение. С ними ведут работу управление здравоохранения, представители министерства и профсоюзных организаций. Они продолжают работать на своих местах. Мы делаем все, чтобы выстроить диалог с врачами. Каждый из них ценный специалист, который ежедневно борется за человеческие жизни", - прокомментировал пресс-секретарь акима Атырауской области Серикжан Ерментаев.
Отмечается, что в Атыраускую область во главе с вице-министром здравоохранения Лязат Актаевой прибыли ведущие специалисты из республиканских организаций. Как рассказала руководитель Управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиева, в данный момент на помощь врачам областного перинатального центра прибывают медики из других регионов страны.
С начала 2019 года в Атырау велась работа по переводу городского родильного дома со второго на третий уровень, проводилось усиление организаций родовспоможения, сюда был переведен анестезиолог-реаниматолог из ОПЦ, прибыли два неонатолога, специалисты со стажем и практическим опытом. В данную больницу также приедут два специалиста-неонатолога из Актюбинской области.
"Оснащенность городского родильного центра составляет практически 100 процентов. На сегодня городской родильный дом готов проводить госпитализацию беременных со сложными заболеваниями для оказания качественной медицинской помощи по родовспоможению", - рассказала Маншук Аймурзиева.
По ее словам, областной перинатальный центр также будет значительно усилен. Выбывших медиков заменят специалисты из Атырау, а также из других регионов страны.
С 26 сентября в области работает мониторинговая группа по исполнению плана мероприятий по снижению младенческой смертности. "В данный момент прибыли врачи-реаниматологи, неонатологи, акушеры-гинекологи. В том числе и директор Национального научного центра педиатрии и детской хирургии Риза Боранбаева, в общей сложности семь специалистов. Кроме этого, приехали из республиканских центров, это акушер-гинеколог и анестезиолог-реаниматолог из Национального научного центра материнства и детства города Нур-Султана", - рассказала Аймурзиева.
Вице-министр здравоохранения Лязат Актаева ознакомилась с работой областного и городского перинатальных центров, побеседовала с врачами и дала ряд конкретных поручений.
Ранее Администрация Президента поручила разобраться с ростом младенческой смертности в Атырауской области.
Напомним, глава Атырауского областного перинатального центра подозревается в убийстве новорожденного. По данным следствия, после рождения младенец по халатности был оформлен как мертворожденный, тогда как фактически он еще был жив.
Правоохранители считают, что после появления у ребенка признаков жизни врачи, при наличии возможности, вместо принятия неотложных мер решили действовать согласно оформленным документам и положили младенца в холодильную камеру. Одной из причин действий врача могли послужить уже заполненные в базе документы, которые не могли быть откорректированы.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/31-sotrudnik-roddoma-atyirau-napisal-zayavleniya-uvolnenie-380941/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 07.10.2019 13:20:16
Не понял: оснащенность на 100 процентов, специалисты -от бога, так в чем причина этих заявлений на увольнение? Что то об этом ни слова, мутно это.
Не понял: оснащенность на 100 процентов, специалисты -от бога, так в чем причина этих заявлений на увольнение? Что то об этом ни слова, мутно это.
Quote:
Напомним, глава Атырауского областного перинатального центра подозревается в убийстве новорожденного. По данным следствия, после рождения младенец по халатности был оформлен как мертворожденный, тогда как фактически он еще был жив.
Правоохранители считают, что после появления у ребенка признаков жизни врачи, при наличии возможности, вместо принятия неотложных мер решили действовать согласно оформленным документам и положили младенца в холодильную камеру. Одной из причин действий врача могли послужить уже заполненные в базе документы, которые не могли быть откорректированы.
Правоохранители считают, что после появления у ребенка признаков жизни врачи, при наличии возможности, вместо принятия неотложных мер решили действовать согласно оформленным документам и положили младенца в холодильную камеру. Одной из причин действий врача могли послужить уже заполненные в базе документы, которые не могли быть откорректированы.