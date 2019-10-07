31 сотрудник роддома Атырау написал заявления на увольнение

Цитата: старик от

Не понял: оснащенность на 100 процентов, специалисты -от бога, так в чем причина этих заявлений на увольнение? Что то об этом ни слова, мутно это. Не понял: оснащенность на 100 процентов, специалисты -от бога, так в чем причина этих заявлений на увольнение? Что то об этом ни слова, мутно это.

Напомним, глава Атырауского областного перинатального центра подозревается в убийстве новорожденного. По данным следствия, после рождения младенец по халатности был оформлен как мертворожденный, тогда как фактически он еще был жив.



Правоохранители считают, что после появления у ребенка признаков жизни врачи, при наличии возможности, вместо принятия неотложных мер решили действовать согласно оформленным документам и положили младенца в холодильную камеру. Одной из причин действий врача могли послужить уже заполненные в базе документы, которые не могли быть откорректированы.