Мошенники должны сидеть в тюрьме - Токаев о недобросовестных застройщиках

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danilov 08 Октября 2019 в 12:50:07
"Скорейшего разрешения требуют проблемы долевого строительства. В городе остаются 49 проблемных объектов, окончания строительства которых ждут 13,5 тысячи дольщиков. На решение этой проблемы в 2018-2019 годах выделено 40 миллиардов тенге. Но освоено лишь 4,5 миллиарда. При этом акимат просит дополнительно 170 миллиардов тенге", - сказал Токаев на совещании по развитию столицы в акимате.
Градоначальник Алтай Кульгинов заверил, что каждому дому разработана дорожная карта.
"У некоторых были проблемы с проектно-сметной документацией. Многие мошенники, которые обманули жителей и которых посадили, они несут ответственность по закону. Они потеряли документы или просто не отдали их. Все это время мы занимались подготовкой документов, работали с финансовыми институтами, банками второго уровня и с нашими центральными госорганами. Ваше поручение выполним", - сказал Кульгинов.
По его словам, на 1 июня 2019 года насчитывался 51 проблемный объект, это 76 многоэтажных домов, общее количество дольщиков - 14,5 тысячи человек. В эксплуатацию уже ввели два объекта, до конца года введут еще восемь. Завершение остальных планируется в 2020-2021 годах. Дополнительное финансирование требуется по 29 особо проблемным объектам.
"Прозвучало слово "мошенники". Их развелось немало и среди строителей. Обращались и в Генеральную прокуратуру, МВД. Надо заняться конкретно этим вопросом. Мошенники должны сидеть в тюрьме. Поскольку своими действиями они покушаются на основополагающие права наших граждан. Они обманывают наших граждан, оставляют их на улице. И государство в этих условиях не должно оставаться безучастным. Действуйте и доложите", - поручил Токаев.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/moshenniki-doljnyi-sidet-tyurme-tokaev-nedobrosovestnyih-381005/
Комментарии, по рейтингу, по дате
А как сажать то ? , тендера " свои " выигрывают .
а сажать нужно тех кто им из чинуш и прочих гос слуг разрешение выдает на строительство, а так же следит за выполнением ( надзорные органы) что и как и какие компании себя называют строительными ( застройщиками)
а то получается только в конце остается " козёл отпущения "