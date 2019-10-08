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Закона.Нет
Токаев поручил активизировать расследование по делу LRT
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danilov 08 Октября 2019 в 14:18:05
"Правительство и акимат все же решили продолжать работу по вводу в действие этого, мягко говоря, спорного проекта. Другого выхода, как мне докладывают, уже нет, поскольку уже слишком далеко зашли.

Я попутно хотел бы обратиться к Агентству по борьбе с коррупцией с поручением активизировать расследование, нужно идти не по верхам, констатируя бегством за границу одних, не замечая других. В частности, руководителей акимата, которые когда-то принимали решение. Их подписи наверняка есть. Это ведь не только проблема, которая фокусируется на одном исполнителе, даже если он руководитель компании ЛРТ. Решение ведь принимал акимат. Идите глубже".

По мнению главы государства, LRT - проект спорный.

"Протяженность 22,5 км, запланировали 18 станций. Слушайте, вы на соревнованиях по марафону бегаете здесь больше. Для чего тогда строите LRT? 18 станций - это значит чуть больше 1 км один отрезок пути. Мы пешком на прогулках больше ходим. Я вообще не понимаю, как можно было такой проект пускать в дело".
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  философ 08.10.2019 в 14:44:14   # 732960
китайцы подсуетились, их бабло пропало через банк банкрот
хотя китайцы изначально в доле были с нашими чинушами бабло сворованное из Китая тут у нас отмыли
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