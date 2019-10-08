Токаев поручил активизировать расследование по делу LRT

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danilov 08 Октября 2019 в 14:18:05
Я попутно хотел бы обратиться к Агентству по борьбе с коррупцией с поручением активизировать расследование, нужно идти не по верхам, констатируя бегством за границу одних, не замечая других. В частности, руководителей акимата, которые когда-то принимали решение. Их подписи наверняка есть. Это ведь не только проблема, которая фокусируется на одном исполнителе, даже если он руководитель компании ЛРТ. Решение ведь принимал акимат. Идите глубже".
По мнению главы государства, LRT - проект спорный.
"Протяженность 22,5 км, запланировали 18 станций. Слушайте, вы на соревнованиях по марафону бегаете здесь больше. Для чего тогда строите LRT? 18 станций - это значит чуть больше 1 км один отрезок пути. Мы пешком на прогулках больше ходим. Я вообще не понимаю, как можно было такой проект пускать в дело".
Комментарии, по рейтингу, по дате
хотя китайцы изначально в доле были с нашими чинушами бабло сворованное из Китая тут у нас отмыли