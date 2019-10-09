Журналиста из Туркестанской области посадили за клевету
danilov 09 Октября 2019 в 12:14:59
Известный журналист из Туркестанской области Амангельды Батырбеков приговорен к двум годам и трем месяцам тюремного заключения за посты в социальной сети Facebook.
Следует подчеркнуть, что в 2018-м именно господин Батырбеков стал первым, кто в открытую рассказал о подробностях сексуального скандала с мальчиком в селе Абай ЮКО. Вскоре это дело стало одним из самых резонансных и обсуждаемых за последние годы. При этом стоит отметить, что многие высокопоставленные лица заявляли об отсутствии факта насилия, что позже было опровергнуто в суде, а насильники понесли наказание.
23 сентября суд в городе Сарыагаше Туркестанской области приговорил Батырбекова, редактора газеты «Сарыагаш инфо», к двум годам и 10 месяцам тюремного заключения по обвинению в клевете, но уже по другому делу, не связанному с изнасилованием.
Как сообщает медиа-портал Caravan.kz со ссылкой на информацию из базы судебных актов, поводом для судебного разбирательства в отношении журналиста Амангельды Батырбекова послужили несколько его публикаций, размещенных на странице в социальной сети Facebook.
Результаты проведенной экспертизы показали, что в них содержатся сведения, "порочащие честь и достоинство" руководителя отдела образования Келесского района Бахтияра Абдиева, который проходил по делу в качестве истца.
Сам Батырбеков с обвинениями был не согласен, при этом он утверждает, что информация, размещенная в его публикациях, правдива.
В своем решении Сарыагашский районный суд Туркестанской области руководствовался статьями 387, 388, 390, 393, 398, 402, 411-412 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.
Журналист Аманкельды Батырбеков приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы по обвинению в клевете.
https://www.caravan.kz/news/zhurnalista-pervym-rasskazavshego-ob-iznasilovanii-malchika-v-yuko-posadili-za-klevetu-576850/