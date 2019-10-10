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Закона.Нет
Дело LRT: Названы схемы хищения денег
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danilov 10 Октября 2019 в 12:46:46
В Агентстве по противодействию коррупции раскрыли детали дела о строительстве системы легкорельсового транспорта LRT в Нур-Султане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Исследуются все три этапа строительства. Проверяется обоснованность стоимости технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации, фактические объемы выполненных строительных работ, оказанные консультационные услуги и осуществление технического надзора", - рассказал руководитель 2-го департамента Агентства по противодействию коррупции Сергей Перов.

По его словам, привлечены специалисты и эксперты, обладающие специальными познаниями в указанных отраслях. Изъяты все документы, имеющие значение для дела, на основании которых назначены экономические строительные экспертизы. При взаимодействии с Национальным банком и счетным комитетом проверяется законность и обоснованность размещения в "Астана банке" денежных средств, полученных у Банка развития Китая.

"Наряду с этим, следствием выявляются новые схемы хищений. В 2014 году ТОО "Астана LRT" заключила договора на разработку проектно-сметной документации по завышенной стоимости. При установленной государственной экспертизы стоимости 2,6 миллиарда тенге LRT закончен договор на 4,2 миллиарда тенге из которых подрядчиками оплачено 3 миллиарда тенге. Разница составила 412 миллиона тенге. Указанные средства обналичены и похищены с помощью лжепредприятий. Следствием определен круг должностных лиц акимата Астаны, ТОО "Астана LRT" и руководители подрядных организаций причастных к реализации проекта", - добавил Сергей Перов.

Ранее Токаев поручил Антикоррупционной службе активизировать расследование по проекту LRT. "Это было запланированное бегство, понятно же. В частности, руководители акимата когда-то же принимали решение, их подписи наверняка есть", - добавил Президент.

В июле Касым-Жомарт Токаев раскритиковал строительство LRT в Нур-Султане. Он подчеркнул, что вместо создания удобного, понятного, практичного для населения вида транспорта предложен дорогостоящий.

Токаев считает, что предложившие строительство LRT в Нур-Султане должны ответить на вопросы контролирующих органов. Позже стало известно, что бывший глава "Астана LRT" объявлен в розыск.

Аким столицы Алтай Кульгинов рассказал о сокращении количества остановок, станций и подземных переходов в LRT.

Итоговая стоимость строительства LRT в Нур-Султане составит около 1,5 миллиарда долларов.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/delo-lrt-nazvanyi-shemyi-hischeniya-deneg-381213/

И так везде...
Комментарии, по рейтингу, по дате
  arhar 10.10.2019 в 14:12:23   # 733118
что мне подсказывает, что посадят мелочь всякую...
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  старик 10.10.2019 в 19:57:44   # 733138
Простите за неинформированность, речь идет о метро?
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