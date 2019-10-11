"Свидетелей Иеговы" заподозрили в интимной связи с подростками

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danilov 11 Октября 2019 в 10:09:39
В сообщении департамента говорится, что 9 октября полицейские с санкции суда провели следственные мероприятия в служебных помещениях религиозной организации. Также стражи порядка побывали в домах отдельных ее участников.
Основанием послужили заявления граждан. Начаты досудебные расследования по части 3 статьи 122 УК "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".
Следствием проверяется версия совершения подозреваемыми ряда преступлений против половой неприкосновенности лиц, заведомо не достигших шестнадцатилетнего возраста. Данные фигурантов расследования в интересах следствия не разглашаются.
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