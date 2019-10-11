Бишимбаев вышел на свободу

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danilov 11 Октября 2019 в 14:53:42
Фото освобожденного Бишимбаева разместил в Instagram Санжар Алтаев.
Подробности выясняются. Суд пока не предоставил информацию, на каких условиях осужденный был освобожден.
В Абайском районном суде Шымкента сообщили, что решение принимал судья Шарипов.
В марте 2018 года его приговорили к 10 годам заключения.
Подробности освобождения
25 сентября 2019 года Абайским районным судом г. Шымкент рассмотрено ходатайство Бишимбаева К. об условно-досрочном освобождении.
Данное ходатайство судом было удовлетворено. Соответствующее решение суда вступило в законную силу 11 октября 2019 года.
Ранее Бишимбаев К. обратился к Главе государства с ходатайством о помиловании, которое в феврале 2019 года было удовлетворено путем сокращения назначенного ему срока наказания.
При рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении учитывается характеристика осужденного в местах лишения свободы, погашение иска, признание вины и другие обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии необходимости дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы.
Бишимбаев К. вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. Присужденный судом иск возместил. За период отбывания наказания Бишимбаев К. имел положительную характеристику и принимал активное участие в культурно-массовых мероприятиях.
Оставшийся неотбытый срок наказания он будет находиться под пробационным контролем.
Пресс -служба КУИС МВД РК
Комментарии, по рейтингу, по дате
Рулон Обоев 11.10.2019 в 15:21:27 # 733189
Складывается впечатление, что наши судьи решили что судебная система их собственный бизнес
Странно. 10 лет впаяли, через год вышел %)
" СТАХАНОВЕЦ " , две пятилетки за полтора года , а если серьёзно , то терзают смутные сомнения , сидел ли он вообще ? .
Цитата: ss720 от 11.10.2019 10:40:12
кто то в соседней теме про коррупцию говорил, про ее борьбу )))))))))))))
кто то в соседней теме про коррупцию говорил, про ее борьбу )))))))))))))
не верьте словам, верьте делам.
Цитата: ss720 от 11.10.2019 10:40:12
кто то в соседней теме про коррупцию говорил, про ее борьбу )))))))))))))
кто то в соседней теме про коррупцию говорил, про ее борьбу )))))))))))))
Методы борьбы на лицо .
Цитата: строитель от 11.10.2019 09:35:11
А это кто такой ?
Странно. 10 лет впаяли, через год вышел %)
А это кто такой ?
Странно. 10 лет впаяли, через год вышел %)
Ну этот хоть год отсидел! Кое-кто даже за взятку в один миллион доллларов ни дня в тюрьме не отсидел.
Цитата: mister X от 11.10.2019 11:33:24
Почему Мухтар Джакишев отказали?? а этот вышел? где справедливость??
Почему Мухтар Джакишев отказали?? а этот вышел? где справедливость??
Потому что жопализы. Я понимаю что просить прощения от народа, злить Ворсултана, и народ ничего не может, а у Ворсултана много возможностей...