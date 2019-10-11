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Закона.Нет
Бишимбаев вышел на свободу
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danilov 11 Октября 2019 в 14:53:42
Экс-министр Куандык Бишимбаев вышел на свободу.



Фото освобожденного Бишимбаева разместил в Instagram Санжар Алтаев.
Подробности выясняются. Суд пока не предоставил информацию, на каких условиях осужденный был освобожден.
В Абайском районном суде Шымкента сообщили, что решение принимал судья Шарипов.
В марте 2018 года его приговорили к 10 годам заключения.

Подробности освобождения

25 сентября 2019 года Абайским районным судом г. Шымкент рассмотрено ходатайство Бишимбаева К. об условно-досрочном освобождении.
Данное ходатайство судом было удовлетворено. Соответствующее решение суда вступило в законную силу 11 октября 2019 года.
Ранее Бишимбаев К. обратился к Главе государства с ходатайством о помиловании, которое в феврале 2019 года было удовлетворено путем сокращения назначенного ему срока наказания.
При рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении учитывается характеристика осужденного в местах лишения свободы, погашение иска, признание вины и другие обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии необходимости дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы.
Бишимбаев К. вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. Присужденный судом иск возместил.  За период отбывания наказания Бишимбаев К. имел положительную характеристику и принимал активное участие в культурно-массовых мероприятиях.
Оставшийся неотбытый срок наказания он будет находиться под пробационным контролем.

Пресс -служба КУИС МВД РК
Комментарии, по рейтингу, по дате
  arhar 11.10.2019 в 15:13:09   # 733187
и так понятно, на каких условиях...
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  Свомпи 11.10.2019 в 15:16:56   # 733188
Фемида - ля комедия
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  Рулон Обоев 11.10.2019 в 15:21:27   # 733189
Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
Складывается впечатление, что наши судьи решили что судебная система их собственный бизнес
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  Yerla 11.10.2019 в 15:27:15   # 733190
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  shlenchak 11.10.2019 в 15:33:51   # 733192
блядь в смысле приговорен к 10 годам в 2018, а теперь вышел в 2019 это даже не УДО это пзц какой то товарищи
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  строитель 11.10.2019 в 15:35:11   # 733193
А это кто такой ?
Странно. 10 лет впаяли, через год вышел %)
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  M54 11.10.2019 в 15:58:54   # 733194
Бедненьки, похудел то как, аж кости да кожа.
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  KAN13 11.10.2019 в 16:33:16   # 733195

" СТАХАНОВЕЦ " , две пятилетки за полтора года , а если серьёзно , то терзают смутные сомнения , сидел ли он вообще ? .
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  ss720 11.10.2019 в 16:40:12   # 733196
кто то в соседней теме про коррупцию говорил, про ее борьбу )))))))))))))
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  Яшот 11.10.2019 в 16:43:59   # 733197
Цитата: ss720 от 11.10.2019 10:40:12
кто то в соседней теме про коррупцию говорил, про ее борьбу )))))))))))))

не верьте словам, верьте делам.
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  KAN13 11.10.2019 в 16:44:56   # 733198
Цитата: ss720 от 11.10.2019 10:40:12
кто то в соседней теме про коррупцию говорил, про ее борьбу )))))))))))))


Методы борьбы на лицо .
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  mister X 11.10.2019 в 17:33:24   # 733201
Почему Мухтар Джакишев отказали?? а этот вышел? где справедливость??
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  NАVIGATOR 11.10.2019 в 19:06:04   # 733205
Цитата: строитель от 11.10.2019 09:35:11
А это кто такой ?
Странно. 10 лет впаяли, через год вышел %)

Ну этот хоть год отсидел! Кое-кто даже за взятку в один миллион доллларов ни дня в тюрьме не отсидел.
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  Yerla 11.10.2019 в 19:27:46   # 733209
где-то в Китае заплакал чиновник осужденный за аналогичное преступление .. ждущий дня расстрела
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  старик 11.10.2019 в 19:40:10   # 733214
А где же две трети срока, необходимые для УДО?
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  Ratkhan 11.10.2019 в 23:42:36   # 733223
Цитата: mister X от 11.10.2019 11:33:24
Почему Мухтар Джакишев отказали?? а этот вышел? где справедливость??


Потому что жопализы. Я понимаю что просить прощения от народа, злить Ворсултана, и народ ничего не может, а у Ворсултана много возможностей...
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