Селфи на капоте полицейской машины

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danilov 15 Октября 2019 в 10:53:14
- Двое молодых людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили хулиганские действия, сев на крышку капота служебного автотранспорта полиции. Свои действия парни объяснили тем, что хотели запечатлеть на фото и выложить в соцсети, - говорится в сообщении.
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Цитата: Super от 15.10.2019 13:18:50
И где тут селфи у журналюг мозгов нету не умеют отличать селфи от фотографии сами они себя так не сфотографируют был третий.
И где тут селфи у журналюг мозгов нету не умеют отличать селфи от фотографии сами они себя так не сфотографируют был третий.
может сам мент фотал?