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Селфи на капоте полицейской машины
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danilov 15 Октября 2019 в 10:53:14
В Рудном двое молодых людей сделали селфи на капоте полицейской машины. За свой поступок они были арестованы на 7 суток за совершение хулиганских действий.



- Двое молодых людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили хулиганские действия, сев на крышку капота служебного автотранспорта полиции. Свои действия парни объяснили тем, что хотели запечатлеть на фото и выложить в соцсети, - говорится в сообщении.
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  Mikado 15.10.2019 в 11:16:48   # 733339
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  Skype 15.10.2019 в 16:23:19   # 733363
Да им по ходу в голову насрали. вместо мозгов
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  Super 15.10.2019 в 19:18:50   # 733371
И где тут селфи у журналюг мозгов нету не умеют отличать селфи от фотографии сами они себя так не сфотографируют был третий.
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  arhar 15.10.2019 в 19:34:32   # 733373
Цитата: Super от 15.10.2019 13:18:50
И где тут селфи у журналюг мозгов нету не умеют отличать селфи от фотографии сами они себя так не сфотографируют был третий.

может сам мент фотал?
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