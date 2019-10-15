В Таджикистане поцеловавшего школьницу учителя осудили на 17,5 лет

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danilov 15 Октября 2019 в 11:31:00
Хотя лицей, где работает учитель, находится в Нуреке, чтобы избежать огласки, дело рассматривалось в суде соседнего Яванского района Хатлонской области. Приговор вынес Яванский районный суд.
Турнир состоялся в апреле. По словам одного из близких педагога, Мирзохон Алиев от радости поцеловал ученицу из гордости за успех подопечной, однако «родственники девочки оклеветали его».
Уголовное дело расследовалось по статье 139 («Насильственные действия сексуального характера») УК Таджикистана, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет. По словам сына Алиева, во время свидания в СИЗО отец сказал, что дал признательные показания под пытками.
Родственники учителя настаивают на том, что обвинения лишены оснований, являются клеветой и требуют пересмотра приговора. В то же время остается вероятность, что в деле могут быть другие обстоятельства, которые не афишируются из-за несовершеннолетия потерпевшей.
За последние два года в республике было зарегистрированы около 30 фактов сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних. Одно из дел в сентябре начал рассматривать суд района Фирдавси города Душанбе. 60-летний судья-пенсионер, который обвиняется в развратных действиях сексуального характера в отношении 12-летней девочки, тоже заявляет, что его оклеветали.
https://fergana.agency/news/111658/
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