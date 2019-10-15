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Казахстанец, который сбил ребенка в Южной Корее, добровольно вернулся в Сеул
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danilov 15 Октября 2019 в 14:17:37
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KAN13
15.10.2019 в 14:55:06
# 733353
Ну , ну , " добровольно - принудительно " , пока за яйца не поймали . А зачем намордник напялил ? .
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