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Казахстанец, который сбил ребенка в Южной Корее, добровольно вернулся в Сеул
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danilov 15 Октября 2019 в 14:17:37
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 15.10.2019 в 14:55:06   # 733353

Ну , ну , " добровольно - принудительно " , пока за яйца не поймали . А зачем намордник напялил ? .
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