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Погранслужба КНБ: два этнических казаха перебежали из Китая в Казахстан
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danilov 16 Октября 2019 в 10:54:02
Граждане Китая, этнические казахи Мурагер Алимулы и Кастер Мусакан незаконно пересекли казахстанско-китайскую границу. Оба признались в нелегальном пересечении границы. В данный момент выясняются обстоятельства перехода границы, сообщает пресс-служба ПС КНБ РК.

Как сообщает пресс-служба, 10 октября пограничной службой КНБ начато досудебное расследование по статье 392 УК РК «Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан» в отношении граждан Китая Мурагера Алимулы и Кастер Мусакана.

14 октября они были приглашены в региональное управление «Шыгыс» ПС в Алматы для выяснения обстоятельств перехода границы. В процессуальном порядке не задерживались, мера пресечения им не избиралась. Алимулы и Мусакан добровольно остались в расположении РУ «Шыгыс», где им были предоставлены питание и ночлег.

Предварительно оба сообщили, что нелегально перешли границу Казахстана с Китая 1 октября. В связи с этим, 15 октября планируется их доставить в город Зайсан Восточно-Казахстанской области для выяснения обстоятельств пересечения границы, а также проведения процессуальных и иных следственных действий на месте предполагаемого совершения правонарушения.

Кроме этого установлено, что 21 июня 2006 года Мусакан уже нарушал казахстанско-китайскую границу с целью уклонения от уголовной ответственности за конокрадство. Тогда же после разбирательства был выдворен в КНР.

Пограничная служба КНБ сообщает, что досудебное расследование в отношении граждан КНР Алимулы и Мусаканведется при полном соблюдении их прав, а также в строгом соответствии с международными обязательствами и действующим законодательством РК.

https://turantimes.kz/obschestvo/10295-dva-etnicheskih-kazaha-nezakonno-perebezhali-iz-kitaya-v-kazahstan.html
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  Dragon 16.10.2019 в 14:14:24   # 733470
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Предварительно оба сообщили, что нелегально перешли границу Казахстана с Китая 1 октября.


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