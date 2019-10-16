Погранслужба КНБ: два этнических казаха перебежали из Китая в Казахстан

Предварительно оба сообщили, что нелегально перешли границу Казахстана с Китая 1 октября.
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danilov 16 Октября 2019 в 10:54:02
Как сообщает пресс-служба, 10 октября пограничной службой КНБ начато досудебное расследование по статье 392 УК РК «Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан» в отношении граждан Китая Мурагера Алимулы и Кастер Мусакана.
14 октября они были приглашены в региональное управление «Шыгыс» ПС в Алматы для выяснения обстоятельств перехода границы. В процессуальном порядке не задерживались, мера пресечения им не избиралась. Алимулы и Мусакан добровольно остались в расположении РУ «Шыгыс», где им были предоставлены питание и ночлег.
Предварительно оба сообщили, что нелегально перешли границу Казахстана с Китая 1 октября. В связи с этим, 15 октября планируется их доставить в город Зайсан Восточно-Казахстанской области для выяснения обстоятельств пересечения границы, а также проведения процессуальных и иных следственных действий на месте предполагаемого совершения правонарушения.
Кроме этого установлено, что 21 июня 2006 года Мусакан уже нарушал казахстанско-китайскую границу с целью уклонения от уголовной ответственности за конокрадство. Тогда же после разбирательства был выдворен в КНР.
Пограничная служба КНБ сообщает, что досудебное расследование в отношении граждан КНР Алимулы и Мусаканведется при полном соблюдении их прав, а также в строгом соответствии с международными обязательствами и действующим законодательством РК.
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