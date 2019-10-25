Продавцов в Алматы заподозрили в изменении IMEI-кодов краденых телефонов

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danilov 25 Октября 2019 в 16:30:00
Сообщается, что 24 октября полицейские провели следственные мероприятия в торговых домах "Мегатау" и "Аэровокзал". Основной целью было пресечение деятельности по организации теневого оборота краденых телефонов.
"Основанием послужили материалы начатых досудебных расследований по части 3 статьи 213 УК "Неправомерное изменение идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, устройства идентификации абонента, а также создание, использование, распространение программ для изменения идентификационного кода абонентского устройства, совершенные преступной группой", - говорится в сообщении полицейских.
По их данным, среди подозреваемых лиц есть приверженцы деструктивного религиозного течения. "Благоприятным условием для поддержания спроса на смартфоны, добытые преступным путем, является деятельность лиц, осуществляющих перебивку IMEI-кодов. В условиях указанных торговых домов организовали свою преступную деятельность "скупщики" и "перебивщики IMEI-кодов", среди которых устойчивую нишу заняли представители деструктивного религиозного течения "салафизм", - сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек. В пресс-службе также добавляют, что все фигуранты дела установлены, их личные данные в интересах следствия не разглашаются.
Всего в Алматы, по данным полиции, ежемесячно совершается более 100 преступлений - краж, разбоев и мошенничеств, предметом которых являются смартфоны и иная цифровая техника.
https://tengrinews.kz/crime/prodavtsov-almatyi-zapodozrili-izmenenii-imei-kodov-382471/
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