Подведомственные МОН организации начисляли сотрудникам необоснованные премии в 400% от оклада

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danilov 29 Октября 2019 в 15:30:15
Проектный офис "Adal bilim" представил промежуточные результаты анализа деятельности отдельных подведомственных организаций Министерства образования и науки РК, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.
Проектный офис "Adal bilim" был создан по инициативе министра образования и науки Асхата Аймагамбетова. Процесс анализа и оптимизации также был запущен по инициативе самого министерства, поддержанной Агентством РК по противодействию коррупции.
Анализ показал, что субъекты квазигосударственного сектора выполняют те же функции, что и некоторые департаменты МОН. Кроме того, функции некоторых организаций утратили актуальность с точки зрения прежних объёмов государственного финансирования.
К примеру, АО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу" дублирует программы курсов повышения квалификации других структур, таких как Центр педагогического мастерства при АОО "Назарбаев интеллектуальные школы" и его филиалов, а также частных учебных центров и организаций.
Также установлены признаки неэффективной реализации госзаданий. К примеру, из 20 слушателей программы повышения квалификации НАО "Холдинга "Кәсіпқор" – "Методика CLIL: предметно-языковое интегрированное обучение в процессе преподавания специальных дисциплин на английском языке" – только трое имели достаточный уровень знания английского языка для понимания материала курса. Остальные слушатели в анкетах-отзывах отмечают в качестве существенной проблемы незнание языка, при том, что курс рассчитан на слушателей с уровнем английского языка не ниже Intermediate.
Также анализ выявил факты необоснованного и непрозрачного премирования сотрудников. Размеры премий в некоторых подведомственных организациях МОН могут составлять до 400% от месячного должностного оклада работника без какой-либо связи с результатами их деятельности, отметил администратор проектного офиса "Adal bilim" Сергей Пен.
Анализ материально-технической базы позволил также выявить факты нерационального использования зданий и помещений при фактически небольшой численности сотрудников. Расходы на аренду здания НАО Холдинг "Қәсіпқор" составили 52,5 млн тенге при общей площади здания в 1 567 м2, тогда как общая штатная численность составляет 70 человек.
Заместитель председателя холдинга занимает кабинет в 144 м2, площади комнаты отдыха и приёмной составляют 48 и 40 м2 соответственно, кабинета руководителя структурного подразделения – 175 м2.
По мнению Сергея Пена, в большей степени сомнения в эффективности деятельности и порядке исполнения государственных заданий вызывают такие подведомственные организаций МОН, как АО "НЦПК "Өрлеу" и НАО "Холдинг "Қәсіпқор", которые ежегодно осваивают значительные бюджетных средства.
Администратор проектного офиса МОН РК по противодействию коррупции Adal bilim отметил, что сам министр образования и науки инициирует и поддерживает такие проверки и регулярно заслушивает отчёты и справки проектного офиса. Вышеперечисленные проблемы обсуждались на аппаратном совещании в МОН РК, на котором Асхат Аймагамбетов поручил создать специальную комиссию по дальнейшей работе в этом направлении.
https://informburo.kz/novosti/podvedomstvennye-mon-organizacii-nachislyali-sotrudnikam-neobosnovannye-premii-v-400-ot-oklada-97604.html
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