Сразу несколько казахстанцев подали в суд на Президента страны

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danilov 30 Октября 2019 в 09:12:22
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southman33 30.10.2019 в 13:35:02 # 734317
Цитата: Dragon от 30.10.2019 12:49:51
Это хуйня рядом с тем, что родственники растрелянных жанаозенцев (и не только они, родственники всех жертв банана) могут подавать в суд в Испании на самого шала. Интересующие про это люди наверное догадаются поискать в интернете на эту тему сами.
Это хуйня рядом с тем, что родственники растрелянных жанаозенцев (и не только они, родственники всех жертв банана) могут подавать в суд в Испании на самого шала. Интересующие про это люди наверное догадаются поискать в интернете на эту тему сами.
Мечтай мечтай! Говорят мечты сбываются...