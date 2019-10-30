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Закона.Нет
Сразу несколько казахстанцев подали в суд на Президента страны
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danilov 30 Октября 2019 в 09:12:22
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  Aлекс 30.10.2019 в 11:44:03   # 734301
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  southman33 30.10.2019 в 13:35:02   # 734317
Война кланов..
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  jumanjiqz 30.10.2019 в 15:07:02   # 734326
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  Dragon 30.10.2019 в 18:49:51   # 734345
Это хуйня рядом с тем, что родственники растрелянных жанаозенцев (и не только они, родственники всех жертв банана) могут подавать в суд в Испании на самого шала. Интересующие про это люди наверное догадаются поискать в интернете на эту тему сами.
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  старик 30.10.2019 в 18:58:36   # 734349
Мне трудно принять чью либо сторону не зная сути. Но Президент уж точно не может рассматривать дело каждого гражданина. А что делать с правосудием? Не знаю, у Президента голова большая пусть думает как исправить положение.
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  jumanjiqz 30.10.2019 в 19:24:26   # 734359
Цитата: Dragon от 30.10.2019 12:49:51
Это хуйня рядом с тем, что родственники растрелянных жанаозенцев (и не только они, родственники всех жертв банана) могут подавать в суд в Испании на самого шала. Интересующие про это люди наверное догадаются поискать в интернете на эту тему сами.

Мечтай мечтай! Говорят мечты сбываются...
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