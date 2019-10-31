10 процентов от взятки хотят платить казахстанцам за информацию о коррупционерах

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danilov 31 Октября 2019 в 12:47:03
О введении дифференцированной системы поощрения Шпекбаев рассказал на коллегии агентства.
"Если сумма взятки или ущерба свыше 2,5 миллиона тенге, предлагается установить вознаграждение в размере 10 процентов, но не более порогового уровня, к примеру, 10 миллионов тенге. Эту инициативу поддержали все госорганы. В скором времени будут внесены изменения в соответствующее постановление правительства", - сообщил Шпекбаев.
Также он рассказал о внедрении института проверки на добропорядочность Integrity Check в отношении сотрудников правоохранительных и контрольно-надзорных органов.
"Это превентивный инструмент, профилактическое мероприятие, направленное на выявление склонности чиновника к коррупции. Она будет осуществляться агентством, а также подразделениями собственной безопасности правоохранительных органов в рамках особого производства, конфиденциальными методами и строго с санкции суда", - сообщил Шпекбаев.
По его словам, лицо, не прошедшее проверку на добропорядочность, выразившее согласие на получение материальной или иных выгод и преимуществ, будет подлежать увольнению без уголовного преследования.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/10-protsentov-vzyatki-hotyat-platit-kazahstantsam-382929/
Комментарии, по рейтингу, по дате
1. http://www.titus.kz/?previd=71535 2016год.
2.http://www.titus.kz/?previd=31001 2012 год.
3. https://titus.kz/?previd=32381 2012 год.
4. https://titus.kz/?previd=40425 2013год.
Всё это в Титусе обсуждалось аж с 2012года. Именно тогда Правительство подписало постановление.... Короче, заезженная тема, которая всё ещё нихуя не может вступить "законную силу" уже вот седьмой год!!! Всё ещё ХОТЯТ ПЛАТИТЬ ... Блеать!