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Закона.Нет
10 процентов от взятки хотят платить казахстанцам за информацию о коррупционерах
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danilov 31 Октября 2019 в 12:47:03
Глава Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев предложил поощрять казахстанцев, которые выявляют коррупционеров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

О введении дифференцированной системы поощрения Шпекбаев рассказал на коллегии агентства.

"Если сумма взятки или ущерба свыше 2,5 миллиона тенге, предлагается установить вознаграждение в размере 10 процентов, но не более порогового уровня, к примеру, 10 миллионов тенге. Эту инициативу поддержали все госорганы. В скором времени будут внесены изменения в соответствующее постановление правительства", - сообщил Шпекбаев.

Также он рассказал о внедрении института проверки на добропорядочность Integrity Check в отношении сотрудников правоохранительных и контрольно-надзорных органов.

"Это превентивный инструмент, профилактическое мероприятие, направленное на выявление склонности чиновника к коррупции. Она будет осуществляться агентством, а также подразделениями собственной безопасности правоохранительных органов в рамках особого производства, конфиденциальными методами и строго с санкции суда", - сообщил Шпекбаев.

По его словам, лицо, не прошедшее проверку на добропорядочность, выразившее согласие на получение материальной или иных выгод и преимуществ, будет подлежать увольнению без уголовного преследования.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/10-protsentov-vzyatki-hotyat-platit-kazahstantsam-382929/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 31.10.2019 в 12:56:56   # 734406
Знаем проходили - не оказал должного доверия.
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  jumanjiqz 31.10.2019 в 14:15:30   # 734414
Интересно, как это будет происходить на практике!?
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  Dragon 31.10.2019 в 14:59:14   # 734418
Мне кажется или про это несколько лет назад говорили?!
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  Bako 31.10.2019 в 15:16:18   # 734420
Анонимно? Или продадут инфу о сообщившем за 20%?
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  Dragon 31.10.2019 в 15:42:24   # 734423
Вроде память не подводила меня никогда:

1. http://www.titus.kz/?previd=71535 2016год.

2.http://www.titus.kz/?previd=31001 2012 год.

3. https://titus.kz/?previd=32381 2012 год.

4. https://titus.kz/?previd=40425 2013год.

Всё это в Титусе обсуждалось аж с 2012года. Именно тогда Правительство подписало постановление.... Короче, заезженная тема, которая всё ещё нихуя не может вступить "законную силу" уже вот седьмой год!!! Всё ещё ХОТЯТ ПЛАТИТЬ ... Блеать!
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