«В какой стороне Польша?» Дело Сусанина живёт!

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danilov 01 Ноября 2019 в 11:01:18
Произошло это вечером 22 октября в агрогородке Пограничный (Берестовицкий район). У магазина к местному 9-класснику Максиму Каплинскому обратился мужчина с рюкзаком — спросил, в какой стороне Польша. Школьник показал в другую сторону и, продолжив следить за незнакомцем, позвонил на заставу. Позже выяснилось, что у мужчины это уже не первая попытка незаконного пересечения границы.
Задержанный оказался 25-летним гражданином России, уроженцем Курганской области. В 2017-м он уже пытался нарушить белорусскую границу, был депортирован с запретом въезда на пять лет.
Сейчас нарушитель находится в изоляторе Гродненской погрангруппы. Командование заставы уже поблагодарило и намерено поощрить внимательного школьника.
https://people.onliner.by/2019/10/30/granica-17