В доме Боты Джардемали в Бельгии провели обыски

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GoodZone 06 Ноября 2019 в 15:59:14
Визит полиции в ее дом в престижном районе Брюсселя, по данным СМИ, состоялся 1 октября в присутствии двух представителей Казахстана, но об этом стало известно только сейчас.
По данным Le Soir, Бельгия приняла запрос о сотрудничестве судебных органов Казахстана по делу Боты Джардемали.
В СМИ Джардемали упоминается как "правая рука Аблязова". Джардемали работала в БТА Банке с 2005 года и долгое время занимала руководящие посты.
Ее брат Искандер Еримбетов отбывает наказание в Казахстане за мошенничество.
Ранее в Генпрокуратуре Казахстана заявляли, что в пропаганде идей ДВК и митингов Аблязову активно помогают скрывающиеся от казахстанского правосудия за рубежом Жанар Ахметова, Бота Джардемали и другие лица. "Фактическая их цель - политизировать уголовное преследование, уклониться от уголовной ответственности в Казахстане за совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления", - говорилось в сообщении, распространенном в 2018 году.
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