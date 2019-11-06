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В доме Боты Джардемали в Бельгии провели обыски
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GoodZone 06 Ноября 2019 в 15:59:14
Дом Боты Джардемали, которую называют сообщницей Мухтара Аблязова, обыскали в Брюсселе, сообщает EUtoday.

Визит полиции в ее дом в престижном районе Брюсселя, по данным СМИ, состоялся 1 октября в присутствии двух представителей Казахстана, но об этом стало известно только сейчас.

По данным Le Soir, Бельгия приняла запрос о сотрудничестве судебных органов Казахстана по делу Боты Джардемали.

В СМИ Джардемали упоминается как "правая рука Аблязова". Джардемали работала в БТА Банке с 2005 года и долгое время занимала руководящие посты.

Ее брат Искандер Еримбетов отбывает наказание в Казахстане за мошенничество.

Ранее в Генпрокуратуре Казахстана заявляли, что в пропаганде идей ДВК и митингов Аблязову активно помогают скрывающиеся от казахстанского правосудия за рубежом Жанар Ахметова, Бота Джардемали и другие лица. "Фактическая их цель - политизировать уголовное преследование, уклониться от уголовной ответственности в Казахстане за совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления", - говорилось в сообщении, распространенном в 2018 году.
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