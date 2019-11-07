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Закона.Нет
МВД: Инспекторы "Охотзоопрома" обеспечили беспрепятственный отстрел 154 сайгаков в заповеднике
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Dragon 07 Ноября 2019 в 18:44:54
Ущерб государству от преступления составил более 1,4 млрд тенге. Уголовное дело передали в суд.
Уголовное дело в отношении группы браконьеров, которая подозревается в отстреле более 150 голов сайги в Коргалжинском заповеднике, передали в суд, сообщает пресс-служба МВД РК.

Браконьерам предъявлено обвинение по статье 339 УК РК ("Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными к пользованию видами растений или животных, их частями и дериватами").

Преступление было зарегистрировано в марте 2019 года. Как сообщил в полицию директор Коргалжинского государственного природного заповедника, 17 марта на территории заповедника было обнаружено 154 туши сайги с огнестрельными ранениями и спиленными рогами. Ущерб государству от преступления составил более 1,4 млрд тенге.

По факту отстрела сайги было возбуждено досудебное расследование по статье 337, часть 5, УК РК ("Незаконная охота").

К преступлению оказались причастны сотрудники регионального филиала РГКП "Охотзоопром". Во время расследования установлено, что двое инспекторов предприятия организовали беспрепятственный отстрел и двое непосредственных участников отстрела были их знакомыми.

Также стражи порядка установили и задержали скупщика рогов убитых животных – им оказался житель Нур-Султана. В его гараже обнаружили и изъяли спиленные сайгачьи рога, подготовленные для контрабандной перевозки в Россию и дальнейшей перепродажи в КНР.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 08.11.2019 в 09:49:50   # 734923
Охотоведы, охотинспекторы, егеря, природоохранная полиция - главные браконьеры, без их "прикрытия" никакое браконьерство невозможно в принципе.
Ну еще силовики активно хулиганят, пользуясь своими возможностями.
Это на основании моего 25-летнего опыта честной охоты.
IMHO, в марте в Кургальджино без снегохода - никак, от слова совсем. А снегоход - не такая уж незаметная штука в степи.
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