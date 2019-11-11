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Закона.Нет
Начальник пожарной части поджигал дома для проверки готовности подчинённых
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danilov 11 Ноября 2019 в 16:02:45
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  Странник626 11.11.2019 в 16:25:19   # 735068
Жесть., если это так, то он болен"...
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  Софруджу 11.11.2019 в 20:12:34   # 735102
Псих, конечно. Но людям от этого не легче
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