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Закона.Нет
Начальник пожарной части поджигал дома для проверки готовности подчинённых
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danilov 11 Ноября 2019 в 16:02:45
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Странник626
11.11.2019 в 16:25:19
# 735068
Жесть., если это так,
то он болен"...
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Софруджу
11.11.2019 в 20:12:34
# 735102
Псих, конечно. Но людям от этого не легче
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