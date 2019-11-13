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Выкрал для свадьбы школьницу, изнасиловал ее и сел в тюрьму на 11 лет
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Гость 13 Ноября 2019 в 12:52:34
Инцидент произошел в апреле 2019 года в одном из районов Туркестанской области.

Несовершеннолетняя девушка не вернулась домой из учебного заведения. Ее родители тут же начали поиски дочери. После многочисленных опросов знакомых и соседей уже поздним вечером удалось выяснить, что девушка, вероятно, была похищена, сообщает корреспондент медиа-портала Caravan.kz.

Случайные свидетели видели, как молодые парни затолкали девушку в автомобиль и увезли в сторону соседнего села. Несмотря на наступившую ночь, родители сразу же выехали к соседям. Спустя еще пару часов они наконец нашли предполагаемого похитителя. У него из дома и была вызволена украденная девушка. Однако, как выяснилось, парень уже успел совершить с ней половой акт.

Сам 22-летний джигит и его родственники сразу же заявили стороне потерпевших, что намереваются сыграть свадьбу, и похищение девушки было сделано именно с этой целью. Однако отец и мать похищенной 15-летней девушки резко воспротивились такому замужеству дочери. Они тут же подали заявление в полицию по факту изнасилования. Полиция возбудило уголовное дело против «жениха» по особо тяжкой статье 120 Уголовного кодекса (изнасилование заведомо несовершеннолетней). Молодой человек был взят под стражу.

В суде сторона пострадавших также принципиально отвергла неоднократные предложения о мирном решении вопроса и настаивала на привлечении обвиняемого к ответственности в полной мере, в соответствии с законом. Суд, учтя все обстоятельства, признал подсудимого виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Ему назначен приговор – 11 лет заключения.

У несостоявшегося жениха еще есть время воспользоваться своим правом на обжалование приговора.

https://www.caravan.kz/news/v-turkestane-muzhchina-vykral-dlya-svadby-shkolnicu-iznasiloval-ee-i-sel-v-tyurmu-585647/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  jovian_sky 13.11.2019 в 13:34:10   # 735190
Какие 11 лет. Кастрировать уебка и на кол посадить.
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  KAN13 13.11.2019 в 13:52:09   # 735191

Животное .
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  NBE 13.11.2019 в 14:14:23   # 735192
Родители молодцы, не надо идти на перемирие, нужно искоренять эту дикую, устаревшую традицию.
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  GoodZone 13.11.2019 в 14:33:57   # 735193
Ну может этот "джигит" хоть на нарах прочитает Айтматова "Первый учитель", там прекрасно расписан этот "древний обычай". Вообще, чем старше становлюсь, тем больше понимаю, что уроки литературы в школах необходимы - книги учат жизни, формируют мировоззрение, участвуют в формировании жизненных ценностей, воспитывают. Читайте больше и будьте умнее. Девушке и родителям терпения, удачи, личного счастья, думаю она еще встретит своего настоящего ДЖИГИТА.
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  Софруджу 13.11.2019 в 17:20:31   # 735198
Молодцы. Если бы все так делали, то этой дикости уже давно бы не было
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  старик 13.11.2019 в 18:59:00   # 735208
Надеюсь теперь на зоне свадьбу сыграет, в качестве невесты.
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  KAN13 13.11.2019 в 19:25:01   # 735209

Было бы не плохо .
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