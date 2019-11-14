Узбечке, снявшей на видео, в каких условиях готовят самсу на Южном автовокзале Екатеринбурга, угрожают убийством

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danilov 15 Ноября 2019 в 16:55:58
Бывшей продавщице павильона «Свежая самса», которая сняла на видео, в каких условиях готовят выпечку на площади у Южного автовокзала, угрожают убийством. После выхода публикации на Е1 RU женщина получила угрозы по телефону с неизвестного ей номера от мужчины, который, предположительно, как и она, является гражданином Узбекистана.
— Мне звонили, угрожали. Сказали, что найдут меня, угрожали убийством. Я боюсь за свою жизнь. Судя по голосу, звонивший был узбеком, — сказала бывшая сотрудница павильона.
Предлагаем вам еще раз посмотреть видео, из-за которого продавцу сейчас поступают угрозы. Оно было сделано в павильоне, где повара делают пирожки, самсу, чебуреки и другую продукцию. На видео попали мухи и тараканы, которые бегают по столу, полу и стенам. Кроме того, по словам продавщицы, в павильоне также водятся мыши.
Посмотрите, в каких условиях готовят самсу в Екатеринбурге.
Председатель правления Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области Фарух Мирзоев в разговоре с журналистом Е1 RU пообещал, что окажет гражданке Узбекистана юридическую и правовую поддержку.
— Мы сталкиваемся с подобными ситуациями и, конечно, готовы взять под свою защиту эту женщину, защитить ее от произвола. Мы будем обращаться в правоохранительные органы и контролировать ситуацию. Также мы готовы оказать ей юридическую помощь. Подключим Ассоциацию национально-культурных объединений диаспоры. Сделаем все, чтобы эта женщина была защищена, — сказал Фарух Мирзоев.
Ранее мы писали о том, что хозяин павильона угрожал журналисту Е1 RU, который пытался получить комментарий по поводу антисанитарных условий в павильоне. В полиции уже начали проверку.
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66348268.html
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