На первоклассника наехал внедорожник возле школы в Туркестане. Ребенка не удалось спасти

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danilov 17 Ноября 2019 в 12:00:55
«В результате ДТП мальчик был доставлен в реанимацию городской больницы, где впоследствии скончался от полученных травм», — сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.
Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».
Установлено, что водитель автомашины управлял без документов и водительских прав.
В настоящее время по данному факту следственным управлением ДП Туркестанской области проводится досудебное расследование.
«Назначены экспертизы. Водитель арестован. Автомашина водворена на штрафстоянку. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего ДТП», — добавили в ведомстве.
https://newtimes.kz/proisshestviya/100529-na-pervoklassnitsa-naekhal-vnedorozhnik-vozle-shkoly-v-turkestane-on-pogib-v-reanimatsii/amp
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