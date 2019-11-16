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На первоклассника наехал внедорожник возле школы в Туркестане. Ребенка не удалось спасти
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danilov 17 Ноября 2019 в 12:00:55
14 ноября около полудня возле одной из школ автомашина Toyota Land Cruiser Prado под управлением жителя Туркестана совершила наезд на ученика 1-го класса, передает ИА «NewTimes.kz».

«В результате ДТП мальчик был доставлен в реанимацию городской больницы, где впоследствии скончался от полученных травм», — сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Установлено, что водитель автомашины управлял без документов и водительских прав.

В настоящее время по данному факту следственным управлением ДП Туркестанской области проводится досудебное расследование.

«Назначены экспертизы. Водитель арестован. Автомашина водворена на штрафстоянку. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего ДТП», — добавили в ведомстве.

https://newtimes.kz/proisshestviya/100529-na-pervoklassnitsa-naekhal-vnedorozhnik-vozle-shkoly-v-turkestane-on-pogib-v-reanimatsii/amp
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