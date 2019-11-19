В Таразе семиклассницу изнасиловали в школьном туалете

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danilov 19 Ноября 2019 в 18:00:41
ЧП случилось во время урока физики. Школьница отпросилась у учителя в туалет. Тот, конечно, отпустил. И… начисто забыл об этом. Вспомнил, только когда классная руководительница ученицы с расширенными от ужаса глазами рассказала ему, что над девочкой все эти 40 пять минут зверски измывались. Оказывается, в школьном уличном туалете ее подкараулил педофил. Зажал рукой рот: «Только пикнешь – шею сверну!». Сотворил все свои гнусности и спокойно покинул территорию школы.
У ребенка хватило сил дойти до учительской и рассказать все классной руководительнице. Вызвали «скорую». Возможно, даже позвонили в полицию, хотя в ДП Жамбылской области утверждают, что вызов поступил из службы скорой медицинской помощи. Это обстоятельство немаловажно: в учебных заведениях Тараза давно укоренилась привычка заминать криминальные происшествия. Если бы на этот раз родители учащихся не подняли шум, кто знает, может, все так бы и осталось шито-крыто. Говорят, директор учебного заведения Ляззат Сманова, когда ее попросили объяснить случившееся, все время повторяла: «Меня в это время в школе не было!». А разве это исключает ответственность?
Кстати, два года назад, когда в этой же самой школе № 6 семиклассник задушил четвероклассника, Ляззат Амирхановна заявила: «Это произошло в субботу, а у нас, как вы знаете, теперь пятидневка. Во внеурочное время за школьников несут ответственность их родители...».
Это, знаете ли, позиция.
Что примечательно, мама пострадавшей девочки показала странные расписки, которые школьная администрация заставляла давать родителей. Смысл их в том, что родители «обязуются» нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка.
А школа, получается, уже ни за что не отвечает?
В школе есть туалет внутри здания, но его частенько закрывают, чтобы не мыть там полы, – рассказывает мама одной из учениц. – Поэтому дети бегают в уличный туалет. Там педофил и подкараулил девочку. Этого типа многие здесь знают, он на Кирпичном (район на окраине Тараза. – Авт.) живет. Зовут Валера, а прозвище – Горилла. Он уже когда-то сидел за изнасилование. Спокойно зашел на территорию школы. Она у нас как проходной двор: кто хочет, тот и заходит.
На записи со школьных камер видеонаблюдения, которыми поделились родители, видно, как посторонний мужчина передвигается по школьному двору. Очевидно, что он уже замыслил преступление…
К чести полицейских, они задержали насильника по горячим следам. С санкции суда он арестован. Мужчине 38 лет, в 1999 году был осужден по малолетке за изнасилование. Возникает резонный вопрос: а где надзор участковых? Почему они притупили бдительность?
В понедельник в связи со случившимся аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов провел совещание, потребовав от органов образования и соответствующих полицейских служб обеспечить безопасность детей. Было поручено огородить все школы заборами. Поставить охрану там, где ее нет. И наказать всех, кто допустил случившееся.
Директор школы № 6 Ляззат Сманова, ее заместитель Асан Узбеков и учитель физики Валентин Ким не стали ждать, когда их уволят, и сами написали заявления об уходе.
Наверное, это правильно.
https://express-k.kz/news/svodka/v_taraze_semiklassnitsu_iznasilovali_pryamo_v_shkolnom_tualete-150458
PS
В высоких кабинетах возмущаются, что у нас нет нормальных туалетов для туристов. Да блин! Их нет даже для детей в школах!
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alpha_portal 19.11.2019 в 20:44:49 # 735464