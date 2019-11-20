Задержанный врач о деле "черных транспонтологах" о "черных транспонтологах"

— Уже сейчас появилась мошенники, которые говорят, что помогут найти реципиента или с реципиентом договариваются, что помогут найти донора, берут определенную сумму и исчезают. У нас прописано, что, если человек дает согласие, если будет тканевая совместимость, тогда он может выступать как донор. А что между ними, как они договариваются, к сожалению, мы не можем контролировать. К сожалению, в Казахстане появились такие моменты когда, чтобы закрыть кредиты или оплатить сумму какую-то, семью прокормить, появились доноры, которые предлагают свои почки, часть печени.А вот, к примеру, в Южной Корее строго смотрят на происхождение донора, кем приходится донор реципиенту, если не родственник — не делают операцию. И я думаю, мы придем к системе как в Корее, операции только с доказательством родства донора.Я считаю, чтобы разногласий не было: умирает пациент, врачи все его органы забирают и не надо никакого согласия.надо понимать, что в нашей стране мы массовую трансплантологию только начинаем, и надо смотреть правде в глаза — еще будет много проблем.