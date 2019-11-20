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Задержанный врач о деле "черных транспонтологах" о "черных транспонтологах"
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danilov 20 Ноября 2019 в 14:27:25
Quote:
— Уже сейчас появилась мошенники, которые говорят, что помогут найти реципиента или с реципиентом договариваются, что помогут найти донора, берут определенную сумму и исчезают. У нас прописано, что, если человек дает согласие, если будет тканевая совместимость, тогда он может выступать как донор. А что между ними, как они договариваются, к сожалению, мы не можем контролировать. К сожалению, в Казахстане появились такие моменты когда, чтобы закрыть кредиты или оплатить сумму какую-то, семью прокормить, появились доноры, которые предлагают свои почки, часть печени.

А вот, к примеру, в Южной Корее строго смотрят на происхождение донора, кем приходится донор реципиенту, если не родственник — не делают операцию. И я думаю, мы придем к системе как в Корее, операции только с доказательством родства донора.

Я считаю, чтобы разногласий не было: умирает пациент, врачи все его органы забирают и не надо никакого согласия.

надо понимать, что в нашей стране мы массовую трансплантологию только начинаем, и надо смотреть правде в глаза — еще будет много проблем.

21.10.2016 из интервью агентству Sputnik
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  graf 20.11.2019 в 14:40:11   # 735497
Quote:
Я считаю, чтобы разногласий не было: умирает пациент, врачи все его органы забирают и не надо никакого согласия.

Что то мне кажется, что тогда люди в больницах чаще начнут умирать...
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  Mikado 20.11.2019 в 14:43:02   # 735498
Quote:
Я считаю, чтобы разногласий не было: умирает пациент, врачи все его органы забирают и не надо никакого согласия.


А я считаю, что надо узаконить отбор органов только с согласия. Иначе благодатная почва будет для коррупции и преступлений.
Например, попадешь в больницу, а тебя не будут лечить, чтобы ты "отъехал", либо наоборот доведут сами до этого скорее. А затем оттяпают какой-нибудь здоровый орган на продажу.

Если даже есть согласие, то доход от продажи органов умершего должны получать его наследники, а трансплантологи отдельно и только за работу.
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  Mikado 20.11.2019 в 14:59:37   # 735501
И еще коробит от его слов:

Quote:
врачи все его органы забирают


С такой "хотелкой" что людям на погребение будете ворачивать? Мешок с костями или чучело с соломой внутри?
Вот реально хочется, чтобы таких не допускали до пациентов.
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