Мажилисмены заподозрили операторов сотовой связи Казахстана в ценовом сговоре

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GoodZone 21 Ноября 2019 в 14:37:20
Помимо этого, парламентарий обратила внимание, что на рынке сотовой связи сложилась ситуация с выделением доминирующего игрока не без ведома МНЭ.
«В настоящее время на данном рынке возникло доминирующее положение компании «Казтелеком» (АО «Казахтелеком» – КазТАГ). Под ее контролем находится два оператора из трех – 60,4% казахстанского рынка. Поскольку в прошлом году комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗКиПП, с июля 2019 года реорганизован и разделен на три ведомства: РГУ «Комитет по защите и развитию конкуренции МНЭ РК», РГУ «Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК» и РГУ «Комитет по защите прав потреби телей министерства торговли и интеграции РК» – КазТАГ) МНЭ согласовал сделку компании «Казахтелеком» по покупке контрольного пакета акций KCell, это накладывает на МНЭ дополнительные обязательства по регулированию рынка», - полагает Никитинская.
Вместе с этим мажилисвумен перечислила причины, по которым потребитель услуг сотовой связи всегда оказывается в неравном положении с оператором. По ее мнению, изменение тарифов в одностороннем порядке стало возможным в результате наличия правового пробела в правилах оказания сотовой связи, утвержденных приказом министра по инвестициям и развитию, в котором оператору сотовой связи разрешено самостоятельно формировать перечень тарифных планов.
«Несмотря на то, что Законом «О защите прав потребителей» предусмотрено право потребителя на получение полной информации, а продавцу запрещено в одностороннем порядке применять или расторгать договор без соблюдения норм гражданского кодекса, на практике эти нормы не работают. Реализация прав потребителей затруднена отсутствием соответствующего процессуального механизма, в результате суды просто отказывают в рассмотрении данной категории дел по чисто формальным основаниям. Также правилами об оказании услуг сотовой связи предусмотрено, что операторы должны доводить тарифные планы до абонентов доступными им средствами, но в действующем законодательстве административная ответственность за нарушение таких прав пользователей не установлена», - заключает Никитинская.
Помимо проведения антимонопольного расследования, депутат для оздоровления рынка сотовой связи предложила разработать специальную программу действий по наращиванию конкуренции на нем.
Более того, доходы операторов, которые, как полагает она, последние станут получать в результате скрытого роста тарифов, Никитинская предлагает направить на реализацию программы «Цифровой Казахстан» в части обеспечения доступа к интернету в сельской местности. По ее расчетам, введение новых тарифных планов будет приносить операторам дополнительно Т38-50 млрд доходов в год.
По сообщению КазТАГ
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 21.11.2019 в 16:28:20 # 735577
Цитата: Эндрю от 21.11.2019 09:16:18
Tele2 тоже там же и тоже втихаря и новые т.п тоже по 28 дней
Tele2 тоже там же и тоже втихаря и новые т.п тоже по 28 дней
теле2 это тот же алтел теперь. и кстати уже давненько