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В Испании перехватили подлодку с двумя тоннами кокаина
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danilov 25 Ноября 2019 в 11:44:52
МАДРИД, 24 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Испании перехватили в воскресенье подводную лодку, на борту которой было обнаружено более двух тонн кокаина. Об этом сообщила газета El Pais.

По ее информации, полиция задержала не менее двух человек. Субмарина была обнаружена в водах автономного сообщества Галисия. Предполагается, что она прибыла из Колумбии. Других подробностей пока не приводится.

Согласно версии газеты La Voz de Galicia, на борту находилось свыше трех тонн кокаина.

ТАСС
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Aлекс 25.11.2019 в 12:39:04   # 735743
Почему-то с весом не могут определиться, товар тает на глазах)))
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  философ 25.11.2019 в 14:51:26   # 735753
Две тонны чё за фигня, МЕЛКО ПЛАВАЮТ эти испанские полицейские а вернее подлодка и наркоторговцы

то ли дело РОССИЙСКИЕ БАРЫГИ НАРКОТОРГОВЦЫ и ИХ КЕНТЫ ИЗ ЛАТИНСКИХ СТРАН

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