В Испании перехватили подлодку с двумя тоннами кокаина

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danilov 25 Ноября 2019 в 11:44:52
По ее информации, полиция задержала не менее двух человек. Субмарина была обнаружена в водах автономного сообщества Галисия. Предполагается, что она прибыла из Колумбии. Других подробностей пока не приводится.
Согласно версии газеты La Voz de Galicia, на борту находилось свыше трех тонн кокаина.
ТАСС
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то ли дело РОССИЙСКИЕ БАРЫГИ НАРКОТОРГОВЦЫ и ИХ КЕНТЫ ИЗ ЛАТИНСКИХ СТРАН
январь 2019 год
В Кабо-Верде на российском судне изъяли почти 10 тонн кокаина
Полиция Кабо-Верде изъяла 9,5 тонн кокаина и арестовала 11 членов экипажа российского судна, пришвартованного в столице страны - городе Прая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.
Там сказали, что это крупнейшая в истории острова партия изъятых наркотиков.
В порту Прая оно остановилось после смерти члена экипажа