Выдавал себя за внука Назарбаева - за что раньше сидел лже-антикоррупционщик

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danilov 26 Ноября 2019 в 15:16:09
Историю этого человека, как оказалось, освещали не только казахстанские СМИ, но и российские. А все потому, что осужденный за мошенничество мужчина представлялся внуком Нурсултана Назарбаева.
Так, в начале 2011 года прошли новости о том, что задержан 26-летний Д. Абдуллаев, который занимался аферами несколько месяцев. В Павлодаре, например, он выманил у предпринимателей более 15 миллионов тенге.
Телеканалы сообщали, что Абдуллаев одевался в полицейскую форму (купленную на рынке) и носил с собой фальшивое удостоверение сотрудника МВД на имя "Кулибаева Руслана Тимуровича".
- Он вышел из машины и стал спрашивать мое имя, знакомиться, - вспоминала пострадавшая предпринимательница из Караганды. - Он был одет в форму сотрудника. А потом женщина обнаружила, что из ее автомобиля пропали три миллиона тенге.
Также ему вменяли угоны машин. Например, в Алматы он пригласил в сауну местного бизнесмена, напоил его, а затем угнал его джип. В Астане Абдуллаев поменял машину на более дешевую, получив при этом доплату семь тысяч долларов. Сообщалось, что потом он угнал еще две машины.
Тогда его, так же как и сейчас, задержали в Павлодаре, во время проворачивания очередного мошенничества.
Судом Павлодара в этом же - 2011 году, его приговорили к 9 годам лишения свободы.
Согласно обвинительному акту, его судили за угон нескольких машин и хищение более 2,5 миллионов тенге в нескольких городах Казахстана - всего было предъявлено обвинений по семи эпизодам. При этом, это была не первая его судимость. Абдуллаева уже судили за аналогичное преступление, но он освободился по амнистии.
В этот раз мужчину также разыскивали за мошенничество. Суть преступления пока неизвестна. Но уже есть информация, что он разъезжал по стране на угнанном авто, попал в небольшое ДТП в Павлодаре. Там то его и снял на видео второй участник ДТП.
https://www.zakon.kz/4996434-vydaval-sebya-za-vnuka-nazarbaeva-za.html
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