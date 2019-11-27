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Закона.Нет
В Усть-Каменогорске система “Сергек” оштрафовала владелицу автомобиля, который будучи на эвакуаторе “превысил” скорость
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danilov 27 Ноября 2019 в 08:06:10
Система “Сергек” обнаружила и попыталась оштрафовать нарушителя, который передвигался со скоростью 77 километров в час при разрешенной 60 км/ч. Штраф составил 12 625 тенге.



Письмо счастья хозяйка получила – все зафиксировано, проверено, подтверждено, штраф, пожалуйста, оплатите…

Некоторой проблемой оказалось то, что автомобиль нарушителя в этот момент находился… на эвакуаторе. А вот госномер эвакуатора “Сергек” обнаружить в автоматическом режиме не смог. Что только не придумают люди, чтобы осложнить работу автоматике!

Этот штраф оспаривается безусловно и сразу. Проблема в том, что такое оказалось вообще возможным – что, пройдя все системы контроля и подтверждений, система “Сергек” выписала и отправила штраф.

Надо дать ей возможность так же автоматически находить счета “нарушителей” и снимать с них штрафные деньги. Пусть люди развлекаются в их скучной немеханической жизни и бегают, оспаривая штрафы и возвращая деньги.

https://factum.kz/2019/93596/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 27.11.2019 в 10:25:21   # 735887
Да уж! Чего только не бывает. Но все недоразумения против нас. Вот бы государство так нечаянно себя нагревало
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