В Усть-Каменогорске система “Сергек” оштрафовала владелицу автомобиля, который будучи на эвакуаторе “превысил” скорость

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danilov 27 Ноября 2019 в 08:06:10
Письмо счастья хозяйка получила – все зафиксировано, проверено, подтверждено, штраф, пожалуйста, оплатите…
Некоторой проблемой оказалось то, что автомобиль нарушителя в этот момент находился… на эвакуаторе. А вот госномер эвакуатора “Сергек” обнаружить в автоматическом режиме не смог. Что только не придумают люди, чтобы осложнить работу автоматике!
Этот штраф оспаривается безусловно и сразу. Проблема в том, что такое оказалось вообще возможным – что, пройдя все системы контроля и подтверждений, система “Сергек” выписала и отправила штраф.
Надо дать ей возможность так же автоматически находить счета “нарушителей” и снимать с них штрафные деньги. Пусть люди развлекаются в их скучной немеханической жизни и бегают, оспаривая штрафы и возвращая деньги.
https://factum.kz/2019/93596/