Почти 90 частных судоисполнителей наказаны в Алматы

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GoodZone 27 Ноября 2019 в 09:48:09
«Прокурорами районов города Алматы выявлены системные нарушения при исполнении судебных актов. (…) По актам надзора к дисциплинарной ответственности привлечено 88 частных судебных исполнителей. В целом задолженность государству превышает Т19 млрд. Взыскано всего Т3,3 млрд, из которых 20% – по мерам прокуроров», - говорится в сообщении во вторник.
По данным ведомства, судебными исполнителями не накладывались обременения на имущества должников, не выставлялись ограничения на их выезды за пределы Казахстана.
«Не взыскивалась задолженность при наличии постоянного заработка и доли в юридических лицах. К примеру, по вине судебного исполнителя должник в Ауэзовском районе в течение года не оплачивая налоги, позволял себе беспрепятственно пересекать границу и отдыхать за рубежом. Аналогичные нарушения в деятельности ЧСИ установлены прокуратурами Алатауского, Алмалинского, Жетысуского, Наурызбайского и Турксибского районов», - резюмируется в сообщении.
По сообщению КазТАГ
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