Антикоррупционная служба заинтересовалась проектом "Кок-Жайляу"

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danilov 28 Ноября 2019 в 13:27:26
Главный эксперт Антикоррупционной службы Нурбек Набиев напомнил о публикациях в СМИ статьи журналиста Вадима Борейко касательно сомнительности целевого использования бюджетных средств, выделенных на строительство горнолыжного курорта "Кок-Жайляу" в урочище Иле-Алатауского национального природного парка.
"Из публикаций следует, что в период с 2014 по 2019 годы на строительство сетей электроснабжения и канализационного коллектора (заказчик - Управление энергетики и коммунального хозяйства Алматы) из бюджета было затрачено 19 миллионов долларов, а затем в связи с изменением курса тенге дополнительно профинансировано 13,5 миллиона долларов, которых на самом деле нет", - сообщил в ходе брифинга в Антикоррупционной службе Нурбек Набиев.
По его словам, еще 200 тысяч долларов ушло на содержание квазигосударственной компании ТОО Almaty Mountain Resorts (оператор проекта на баланс которой должен был перейти проект), которая делала PR проекта, а затем прекратила его.
"7 ноября 2019 года данная информация Департаментом по противодействию коррупции Алматы зарегистрирована в КУИ (книга учета информации), и материалы направлены в ДВГА (госаудит) Алматы для проверки изложенных в статье доводов. 26 ноября аналогично в ДАПК (департамент Агентства по противодействию коррупции) по Алматы поступило заявление члена инициативной группы "Сохраним Кок-Жайляу" Джандосовой о проведении проверки расходования выделенных денег на строительство курорта "Кок-Жайляу", которое также направлено в ДВГА для приобщения к ранее открытой проверке", - сообщил Набиев в ходе брифинга.
Он сообщил, что, если по результатам проверки выявятся факты незаконного использования бюджетных средств, Антикоррупционная служба начнет расследование уголовного дела.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/antikorruptsionnaya-slujba-zainteresovalas-proektom-kok-385180/
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