Выявлены существовавшие десятилетиями схемы коррупции в «Роскосмосе»

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Гость 28 Ноября 2019 в 22:01:40
11 ноября президент России Владимир Путин на примере строительства «Восточного» напомнил о необходимости обеспечить строгое целевое использование средств и абсолютную прозрачность при реализации крупных проектов. «Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги выделяются большие, проект носит практически общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов», — посетовал глава государства.
Строительство «Восточного» на Дальнем Востоке началось в 2012 году, стоимость проекта оценивается в 92 миллиарда рублей. Срок сдачи объекта неоднократно переносился. Кроме того, стройка сопровождалась скандалами, связанными с выявлением хищений. В январе 2015 года объем хищений оценивался в 13 миллиардов рублей.
https://lenta.ru/news/2019/11/28/roskosmos/