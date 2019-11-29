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Выявлены существовавшие десятилетиями схемы коррупции в «Роскосмосе»
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Гость 28 Ноября 2019 в 22:01:40
Глава службы внутреннего аудита отметил, что его подчиненные в настоящий момент активно работают «по паршивым овцам», виновным в хищениях бюджетных средств при строительстве космодрома «Восточный». «Проблемы по стройке есть, но мы установили жесточайший контроль за стройкой, а имевшие место проблемы связаны с деятельностью Спецстроя России и фирм, которые он привлекал», — резюмировал он.

11 ноября президент России Владимир Путин на примере строительства «Восточного» напомнил о необходимости обеспечить строгое целевое использование средств и абсолютную прозрачность при реализации крупных проектов. «Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги выделяются большие, проект носит практически общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов», — посетовал глава государства.

Строительство «Восточного» на Дальнем Востоке началось в 2012 году, стоимость проекта оценивается в 92 миллиарда рублей. Срок сдачи объекта неоднократно переносился. Кроме того, стройка сопровождалась скандалами, связанными с выявлением хищений. В январе 2015 года объем хищений оценивался в 13 миллиардов рублей.

https://lenta.ru/news/2019/11/28/roskosmos/
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  Pole13 29.11.2019 в 09:32:09   # 735994
Никогда такого не было и вот опять
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