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Задержали за поднятый вверх указательный палец
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едридмадрид 29 Ноября 2019 в 15:22:13
Полиция Страсбурга задержала двух чеченцев по подозрению в «оправдании терроризма».

Двое граждан Чечни в возрасте около 20 лет сделали селфи на рождественской ярмарке перед Страсбургским собором, позируя с поднятыми вверх указательными пальцами.

На их жест обратил внимание патруль, истолковав его как символ приверженности к идеологии ИГИЛ, поскольку такой жест часто используют боевики и другие радикальные исламисты.

Мужчин доставили в отделение полиции по обвинению в терроризме. Один из задержанных находится в статусе просителя убежища.

https://www.lindependant.fr/2019/11/28/selfies-et-signe-dallegeance-a-letat-islamique-deux-tchetchenes-arretes-au-marche-de-noel-de-strasbourg,8568848.php
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