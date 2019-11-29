Задержали за поднятый вверх указательный палец

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едридмадрид 29 Ноября 2019 в 15:22:13
Двое граждан Чечни в возрасте около 20 лет сделали селфи на рождественской ярмарке перед Страсбургским собором, позируя с поднятыми вверх указательными пальцами.
На их жест обратил внимание патруль, истолковав его как символ приверженности к идеологии ИГИЛ, поскольку такой жест часто используют боевики и другие радикальные исламисты.
Мужчин доставили в отделение полиции по обвинению в терроризме. Один из задержанных находится в статусе просителя убежища.
https://www.lindependant.fr/2019/11/28/selfies-et-signe-dallegeance-a-letat-islamique-deux-tchetchenes-arretes-au-marche-de-noel-de-strasbourg,8568848.php
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