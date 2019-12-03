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Фальшивый суд работал в Алматы
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Jopavogne 03 Декабря 2019 в 15:04:01
Фальшивый суд работал в Алматы. Прокуратурой города лжесуд ликвидирован, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

"В Алматы гражданка А., создав полное товарищество "Международный арбитражный суд "Әділет", незаконно осуществляла правосудие. Самовольно присвоив звание представителя власти, она выносила решения от имени Республики Казахстан по административным, уголовным и гражданским делам (решения выносила на фирменном бланке с государственным гербом и другими реквизитами). Этими незаконными судебными актами лишала граждан водительских прав, взыскивала суммы, пыталась освободить лиц из следственного изолятора и другое", - говорится в официальном сообщении.

По заявлению прокурора Бостандыкского района Специализированным межрайонным экономическим судом города Алматы деятельность товарищества "Международный арбитражный суд "Әділет" прекращена.

В отношении лжесудьи начато досудебное расследование по статье 390 УК РК "Самовольное присвоение звания представителя власти".

"Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК в интересах следствия не подлежит разглашению", - отметили в прокуратуре Алматы.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/falshivyiy-sud-rabotal-v-almatyi-385557/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 03.12.2019 в 15:27:20   # 736241
Дело Остапа Бендера живет и процветает ! Ничто не останавливает. Лжеполицейские, лжедепутаты, лжевнуки Назарбаева, и вот наконец целый лжесуд - лжеструктура, выносящая лжерешения, от которых зависит реальная жизнь, свобода и справедливость... Интересно во сколько "оценят" эту деятельность гос.конкуренты (реальные судьи)?
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  alpha_portal 03.12.2019 в 15:48:53   # 736250
лжеправительство на очереди
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  ИНКВИЗИТОР 03.12.2019 в 17:31:04   # 736268
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  старик 03.12.2019 в 18:50:33   # 736281
Ну ни хрена себе!
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  arhar 03.12.2019 в 20:52:46   # 736288
но как-то же они зарегистрировались, работали, платили налоги, обращались в мвд, прокуратуру, и прочие государственные органы?
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  NАVIGATOR 03.12.2019 в 21:22:39   # 736290
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  NАVIGATOR 03.12.2019 в 21:33:52   # 736291
Цитата: arhar от 03.12.2019 14:52:46
но как-то же они зарегистрировались, работали, платили налоги, обращались в мвд, прокуратуру, и прочие государственные органы?

Все в рамках закона. Таких в стране ещё много
https://palata.org/registry/
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