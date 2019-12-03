Фальшивый суд работал в Алматы

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Jopavogne 03 Декабря 2019 в 15:04:01
"В Алматы гражданка А., создав полное товарищество "Международный арбитражный суд "Әділет", незаконно осуществляла правосудие. Самовольно присвоив звание представителя власти, она выносила решения от имени Республики Казахстан по административным, уголовным и гражданским делам (решения выносила на фирменном бланке с государственным гербом и другими реквизитами). Этими незаконными судебными актами лишала граждан водительских прав, взыскивала суммы, пыталась освободить лиц из следственного изолятора и другое", - говорится в официальном сообщении.
По заявлению прокурора Бостандыкского района Специализированным межрайонным экономическим судом города Алматы деятельность товарищества "Международный арбитражный суд "Әділет" прекращена.
В отношении лжесудьи начато досудебное расследование по статье 390 УК РК "Самовольное присвоение звания представителя власти".
"Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК в интересах следствия не подлежит разглашению", - отметили в прокуратуре Алматы.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/falshivyiy-sud-rabotal-v-almatyi-385557/
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 03.12.2019 в 15:48:53 # 736250
ИНКВИЗИТОР 03.12.2019 в 17:31:04 # 736268
Цитата: alpha_portal от 03.12.2019 09:48:53
лжеправительство на очереди
лжеправительство на очереди
А может уже?...
https://arbitrage.kz/
Цитата: arhar от 03.12.2019 14:52:46
но как-то же они зарегистрировались, работали, платили налоги, обращались в мвд, прокуратуру, и прочие государственные органы?
но как-то же они зарегистрировались, работали, платили налоги, обращались в мвд, прокуратуру, и прочие государственные органы?
Все в рамках закона. Таких в стране ещё много
https://palata.org/registry/