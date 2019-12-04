Глава МВД похудел из-за подчиненных

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danilov 04 Декабря 2019 в 16:45:57
На приеме граждан, который проводил министр внутренних дел в столичном филиале Nur Otan, Ерлан Тургумбаев уточнил, сколько еще человек ожидает своей очереди. Ему ответили, что людей больше не записывают в очередь, но люди все еще ожидают. Глава МВД ответил, что не может влиять на решения судов и людям нужно это объяснять.
"Вот, четыре человека действительно остались... По остальным судебные решения уже приняты. Одна и та же мебельная фабрика кинула всех. Нуркаев (заместитель начальника Департамента полиции Нур-Султана Газиз Нуркаев), я тебе говорю. Простое элементарное мошенничество. С прокуратурой переговорите, отмените решение. По мошенничеству арестовать его, наложить арест на все имущество, и все", - сказал министр.
"Каждый день заявления поступают. На мебели кидают, на аренде кидают, на продаже недвижимости кидают, на квартиры кидают... Давайте будем привлекать (к ответственности. - Прим.), в конце концов. Деньги-то взяли, самое главное. Взял деньги - отвечай. Возместил ущерб, пожалуйста, на условную меру пресечения пойдем, под залог. Ужесточайте все это. Элементарные уголовные дела. Приходится мне краснеть, потеть и нервничать. Даже сказали, что я похудел. Это не комплимент. Я страшно выгляжу", - добавил Ерлан Тургумбаев.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/glava-mvd-podchinennyim-prihoditsya-krasnet-nervnichat-iz-za-385683/