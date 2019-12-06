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Закона.Нет
КНБ начал расследование деятельности букмекерской конторы "Олимп"
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danilov 06 Декабря 2019 в 20:45:16
В Комитете нацбезопасности заявили о приостановлении деятельности букмекерской конторы "Олимп", передает пресс-служба КНБ.



Сообщается, что Департаментом КНБ по Алматы совместно с органами прокуратуры инициировано проведение досудебного расследования по факту организации незаконного игорного бизнеса администрацией букмекерской конторы "Олимп".

По данным следствия, компания, нарушая нормы действующего законодательства Республики Казахстан, через интернет-ресурсы осуществляла нелицензируемую деятельность с извлечением определенного дохода, эта сфера не облагалась налогами.

"Выявлены и блокированы каналы нелегального вывоза денежных средств за пределы Казахстана. Фиксируются иные деяния, относящиеся к сфере финансовых преступлений. 29 ноября 2019 года Специализированным межрайонным административным судом Алматы приостановлено действие лицензии сроком на шесть месяцев, выданной ТОО Only bet и ТОО Alpha bet с торговой маркой БК "Олимп", - говорится в сообщении.

Ведутся следственные мероприятия по установлению фактических масштабов противоправной деятельности букмекерской конторы "Олимп", а также нарушений налогового законодательства, заключили в КНБ.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 07.12.2019 в 00:21:07   # 736490
Вообще странно: игорный бизнес разрешен только в нескольких регионах страны, а букмекерские конторы чуть не на каждом шагу. Это что , не игорный бизнес?
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  MишаМашкевич 07.12.2019 в 01:46:48   # 736494
Это позор! Столько лет работала эта контора, на которую глаза закрывала власть. Столько жизни, семей разбита из-за этой секты. Прихожане этих контор на самом деле больны, а их адепт мошенник, притом по слухам приближенный. А теперь видите ли бац, проснулись! Охренеть не встать.
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  divan 07.12.2019 в 02:52:39   # 736495
просто чето там не договорились наверху и вот показательная казнь
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  Сила 07.12.2019 в 03:07:52   # 736496
Вы говорите столько семей разбито. А кто заставляет? Подобная деятельность всегда несет за собой обман, так какого хуя туда лезть вообще? Азартные игры придуманы для чего пояснять не буду, думаю понятно всем. жаль только что туда лезут даже те, кому это понятнее больше всего, и один хyй лезут, больные блядь
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  Сила 07.12.2019 в 03:10:32   # 736497
Цитата: divan от 06.12.2019 20:52:39
просто чето там не договорились наверху и вот показательная казнь
Так чем те лучше этих. Такие же, деятельность та же, только название её другое
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