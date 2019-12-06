КНБ начал расследование деятельности букмекерской конторы "Олимп"

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danilov 06 Декабря 2019 в 20:45:16
Сообщается, что Департаментом КНБ по Алматы совместно с органами прокуратуры инициировано проведение досудебного расследования по факту организации незаконного игорного бизнеса администрацией букмекерской конторы "Олимп".
По данным следствия, компания, нарушая нормы действующего законодательства Республики Казахстан, через интернет-ресурсы осуществляла нелицензируемую деятельность с извлечением определенного дохода, эта сфера не облагалась налогами.
"Выявлены и блокированы каналы нелегального вывоза денежных средств за пределы Казахстана. Фиксируются иные деяния, относящиеся к сфере финансовых преступлений. 29 ноября 2019 года Специализированным межрайонным административным судом Алматы приостановлено действие лицензии сроком на шесть месяцев, выданной ТОО Only bet и ТОО Alpha bet с торговой маркой БК "Олимп", - говорится в сообщении.
Ведутся следственные мероприятия по установлению фактических масштабов противоправной деятельности букмекерской конторы "Олимп", а также нарушений налогового законодательства, заключили в КНБ.
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 07.12.2019 в 01:46:48 # 736494
Цитата: divan от 06.12.2019 20:52:39Так чем те лучше этих. Такие же, деятельность та же, только название её другое
просто чето там не договорились наверху и вот показательная казнь
просто чето там не договорились наверху и вот показательная казнь