Судью подозревают в получении взяток от полицейских

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danilov 12 Декабря 2019 в 11:46:06
11 декабря 2019 года получено согласие генерального прокурора на продолжение досудебного расследования в отношении судьи, обладающего привилегиями от уголовного преследования.
"В рамках следствия проверяется причастность судьи к получению на системной основе взяток от сотрудников полиции Сарыагашского района за беспрепятственное рассмотрение административных материалов о нарушении миграционного законодательства иностранными гражданами", - добавили в Антикоррупционной службе.
Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет принято судом.
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