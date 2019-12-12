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Судью подозревают в получении взяток от полицейских
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danilov 12 Декабря 2019 в 11:46:06
"Антикоррупционной службой Туркестанской области совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного суда пресечен факт взяточничества судьей специализированного административного суда Сарыагашского района", - говорится в сообщении.

11 декабря 2019 года получено согласие генерального прокурора на продолжение досудебного расследования в отношении судьи, обладающего привилегиями от уголовного преследования.

"В рамках следствия проверяется причастность судьи к получению на системной основе взяток от сотрудников полиции Сарыагашского района за беспрепятственное рассмотрение административных материалов о нарушении миграционного законодательства иностранными гражданами", - добавили в Антикоррупционной службе.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет принято судом.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 12.12.2019 в 14:05:19   # 736765
А что будет с делами по которым уже вынесены решения этим судьей? И ответит ли за его деяния его непосредственный руководитель?
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