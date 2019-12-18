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Закона.Нет
Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан в рамках программы ООН
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danilov 18 Декабря 2019 в 09:42:40
Партия метадона на 6 млрд руб., которую задержали в столичном аэропорту Внуково, была предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане, сообщил замруководителя Наркологической службы Министерства здравоохранения страны Рустам Шарипов. Он добавил, что метадон был закуплен Глобальным фондом программы развития ООН (UNDP) в рамках помощи по борьбе со СПИДом.

«Заказчиком метадона является Глобальный фонд UNDP, который находится у нас в Таджикистане»,— сказал господин Шарипов (цитата по ТАСС). Для фонда было подготовлено письмо с просьбой о закупке препарата, ответственность по доставке груза до Таджикистана лежит на них, уточнил он.

https://www.kommersant.ru/doc/4197658
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 18.12.2019 в 16:55:07   # 736999
А что этот метадон действительно используется для борьбы со спидом? Тогда почему его задержали? Видимо операция была незаконной, если так, почему столь уважаемая организация как ООН не произвела все законно?
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  Пермяк 19.12.2019 в 03:53:23   # 737020
Старик, в этот раз просто не проканало
Вся наркота в мире вот так и перевозится, либо груз миссии, либо дипломатический, либо военный. По другому он никак не может попасть в ЛЮБУЮ страну. Те кто пытается завезти наркоту в обход воротил, просто-напросто не довезут его, не поможет даже подводная лодка
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