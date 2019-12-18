Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан в рамках программы ООН

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danilov 18 Декабря 2019 в 09:42:40
«Заказчиком метадона является Глобальный фонд UNDP, который находится у нас в Таджикистане»,— сказал господин Шарипов (цитата по ТАСС). Для фонда было подготовлено письмо с просьбой о закупке препарата, ответственность по доставке груза до Таджикистана лежит на них, уточнил он.
https://www.kommersant.ru/doc/4197658
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вся наркота в мире вот так и перевозится, либо груз миссии, либо дипломатический, либо военный. По другому он никак не может попасть в ЛЮБУЮ страну. Те кто пытается завезти наркоту в обход воротил, просто-напросто не довезут его, не поможет даже подводная лодка