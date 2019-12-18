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Руководитель Центра олимпийской подготовки по тяжелой атлетике подозревается во взяточничестве
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danilov 18 Декабря 2019 в 15:24:53
Антикоррупционной службой г.Алматы начато досудебное расследование в отношении руководителя РГКП «Центр Олимпийской подготовки по тяжелой атлетике» и главного бухгалтера данного РГКП по подозрению во взяточничестве.
Они, в группе лиц по предварительному сговору, подозреваются в получении от предпринимателя взятки в сумме 6 млн. 625 тыс. тенге в качестве вознаграждения за заключенный договор о государственных закупках услуг по проведению учебно-тренировочных сборов в Жамбылской области.
17 декабря т.г. указанные лица задержаны и водворены в ИВС ДП г.Алматы, решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесено судом.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 18.12.2019 в 17:18:40   # 737004
Вот ведь зараза эта коррупция, не щадит никого!
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  Маке0912 18.12.2019 в 18:59:10   # 737009
Фамилии где ?
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