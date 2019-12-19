​​Карты на стол?

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danilov 19 Декабря 2019 в 14:52:45
Должностные лица указанной организации наряду с букмекерской деятельностью, промышляли незаконным игорным бизнесом на территории Республики Казахстан.
Противоправный прием денежных ставок на азартные игры осуществлялся в 43 заведениях, расположенных в гг. Алматы, Шымкент, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской и Павлодарской областях.
18 декабря т.г. проведена масштабная спецоперация, в ходе которой с санкции суда одновременно проведены обыски в восьми регионах, где осуществляла незаконную игорную деятельность букмекерская контора «Finbet».
Ежегодный доход от незаконной деятельности оценивается в порядка 3 млрд. тенге.
Организаторы незаконного игорного бизнеса задержаны и водворены в ИВС. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
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MишаМашкевич 19.12.2019 в 15:27:16 # 737036
Цитата: MишаМашкевич от 19.12.2019 09:27:16Нет не дележ , а отжим. В производство же никто не лезет. А шайтанбизнес он легок. Но и чреват.
Делёж рынка идёт. Забирают что собрано непосильным трудом у лохов.
Делёж рынка идёт. Забирают что собрано непосильным трудом у лохов.
Там схема такая, идет небольшой турнир по-теннису скажем в каком-нибудь Харькове. Любой желающий из Казахастана делает ставку на это событие, и в случае проигрыша(это закономерно). Большая часть выигрыша уходила Украинскому оператору. Такая вот не замысловатая схема вывода средств. И никаких налогов не платится здесь в РК.
Все структуры получали чотал *процент*
Во первых надо судить бюро по противодействию к.....
Крышевали а тут сверху приказ пришел.
Крысы .