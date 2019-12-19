​​Карты на стол?

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danilov 19 Декабря 2019 в 14:52:45
Службой экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресечена незаконная деятельность букмекерской конторы «Finbet».



Должностные лица указанной организации наряду с букмекерской деятельностью, промышляли незаконным игорным бизнесом на территории Республики Казахстан.

Противоправный прием денежных ставок на азартные игры осуществлялся в 43 заведениях, расположенных в гг. Алматы, Шымкент, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской и Павлодарской областях.

18 декабря т.г. проведена масштабная спецоперация, в ходе которой с санкции суда одновременно проведены обыски в восьми регионах, где осуществляла незаконную игорную деятельность букмекерская контора «Finbet».
Ежегодный доход от незаконной деятельности оценивается в порядка 3 млрд. тенге.

Организаторы незаконного игорного бизнеса задержаны и водворены в ИВС. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

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  Walter 19.12.2019 в 14:57:22   # 737035
Кто стоит за этим?
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  MишаМашкевич 19.12.2019 в 15:27:16   # 737036
Делёж рынка идёт. Забирают что собрано непосильным трудом у лохов.
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  Walter 19.12.2019 в 17:07:48   # 737041
Цитата: MишаМашкевич от 19.12.2019 09:27:16
Делёж рынка идёт. Забирают что собрано непосильным трудом у лохов.
Нет не дележ , а отжим. В производство же никто не лезет. А шайтанбизнес он легок. Но и чреват.
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  Пермяк 19.12.2019 в 17:55:41   # 737042
Сначала дают лицензию на деятельность, потом с помпой выявляют ОПГ
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  shlenchak 19.12.2019 в 20:37:23   # 737049
а все из за единого оператора Лотереи «Сатты Жулдыз» работают на том же софте ток с гос. лицензией. Не хер рот раскрывать на харчи хозяина как говорится, народ может обирать только один!
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  htmaker 19.12.2019 в 21:12:05   # 737050
Монополизация сферы рынка, ничего нового...
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  Пришелец 19.12.2019 в 21:48:30   # 737054
как хорошо строить дают дают развиваться набирать клиентов. по прошествии 5!!ти лет всё помпезно закрывают.
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  Absolute 19.12.2019 в 22:04:30   # 737058
У Олимпа была железебетонная крыша. Она протекла, когда они стали выводить деньги в оффшор. Именно за это их наказали сверху.
Там схема такая, идет небольшой турнир по-теннису скажем в каком-нибудь Харькове. Любой желающий из Казахастана делает ставку на это событие, и в случае проигрыша(это закономерно). Большая часть выигрыша уходила Украинскому оператору. Такая вот не замысловатая схема вывода средств. И никаких налогов не платится здесь в РК.
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  Маке0912 19.12.2019 в 23:43:45   # 737067
Да все эти годы знали.
Все структуры получали чотал *процент*
Во первых надо судить бюро по противодействию к.....
Крышевали а тут сверху приказ пришел.
Крысы .

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