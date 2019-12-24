Борца со снеговиками задержали в Нур-Султане

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danilov 24 Декабря 2019 в 12:45:12
Ранее в Сети появилось видео, где неизвестный мужчина разрушает снеговиков, массово слепленных в Ботаническом саду.
"Наш подписчик лепил с семьей этих снеговиков и увидел видео, где "духом сильные" ребята просто разнесли их. Очень обидно. Напомним, 300 снеговиков слепили в Ботаническом саду. Помимо снеговиков, в саду появилась галерея под открытым небом, а также поставили новогоднюю елку", - сообщается в подписи к видео в Instagram.
В народе снеговиков прозвали снежной "терракотовой армией" по аналогии с группой из нескольких статуй в одном из китайских древних захоронений.
В ДП Нур-Султана на запрос Tengrinews.kz сообщили, что инцидент произошел вечером 20 декабря. Задержан 20-летний студент столичного вуза. В настоящее время в отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 434 КоАП РК (мелкое хулиганство).
"Молодой человек пояснил, что раскаивается в совершении данного поступка, приносит извинения жителям города, а также обещает восстановить разрушенные им фигуры", - сообщили в полиции.
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ИНКВИЗИТОР 24.12.2019 в 13:24:54 # 737313
Цитата: ИНКВИЗИТОР от 24.12.2019 07:24:54
Вот пусть теперь сам и лепит 300 снеговиков чтоб неповадно было
Вот пусть теперь сам и лепит 300 снеговиков чтоб неповадно было
На время, под надзором пары дембелей.