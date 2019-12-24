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Борца со снеговиками задержали в Нур-Султане
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danilov 24 Декабря 2019 в 12:45:12
В Нур-Султане задержали парня, разгромившего армию снеговиков в Ботаническом саду, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции столицы.



Ранее в Сети появилось видео, где неизвестный мужчина разрушает снеговиков, массово слепленных в Ботаническом саду.

"Наш подписчик лепил с семьей этих снеговиков и увидел видео, где "духом сильные" ребята просто разнесли их. Очень обидно. Напомним, 300 снеговиков слепили в Ботаническом саду. Помимо снеговиков, в саду появилась галерея под открытым небом, а также поставили новогоднюю елку", - сообщается в подписи к видео в Instagram.

В народе снеговиков прозвали снежной "терракотовой армией" по аналогии с группой из нескольких статуй в одном из китайских древних захоронений.

В ДП Нур-Султана на запрос Tengrinews.kz сообщили, что инцидент произошел вечером 20 декабря. Задержан 20-летний студент столичного вуза. В настоящее время в отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 434 КоАП РК (мелкое хулиганство).

"Молодой человек пояснил, что раскаивается в совершении данного поступка, приносит извинения жителям города, а также обещает восстановить разрушенные им фигуры", - сообщили в полиции.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Versus 24.12.2019 в 13:01:20   # 737308
уууу щегол
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  Mikado 24.12.2019 в 13:08:15   # 737310
Дикарь. Ему в пещере жить надо, вдали от людей.
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  Aлекс 24.12.2019 в 13:14:31   # 737312
subzero
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  ИНКВИЗИТОР 24.12.2019 в 13:24:54   # 737313
Вот пусть теперь сам и лепит 300 снеговиков чтоб неповадно было
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  Hairless 24.12.2019 в 14:54:25   # 737316
Цитата: ИНКВИЗИТОР от 24.12.2019 07:24:54
Вот пусть теперь сам и лепит 300 снеговиков чтоб неповадно было

На время, под надзором пары дембелей.
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  строитель 24.12.2019 в 15:09:25   # 737317
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  строитель 24.12.2019 в 15:11:42   # 737318
На фоне Московской «зимы» я бы переквалифицировал его «мелкое хулиганство» в «убийство с особой жестокостью» и посадил бы его пожизненно
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  строитель 24.12.2019 в 15:11:53   # 737319
Шутка
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  строитель 24.12.2019 в 15:12:07   # 737320
Хотя.......
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