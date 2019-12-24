Похищение невесты в Арыси - заведено уголовное дело по ст.125

ППЦ, уже обычаи нельзя соблюдать, таким образом скоро забудем все свои обычаи
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danilov 24 Декабря 2019 в 16:53:19
В Департаменте полиции Туркестанской области потвердили, что инцидент произошел в Арыси 23 декабря. Парень украл девушку с целью женитьбы.
"Сегодня в арысский отдел полиции обратилась местная жительница, мама потерпевшей. Ее заявление зарегистрировано по статье 125 Уголовного кодекса "Похищение человека". В данный момент ведется досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции.
Отмечается, что девушка отказала укравшему ее парню, после чего она вернулась домой.
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Цитата: abeke1984 от 24.12.2019 11:23:24
ППЦ, уже обычаи нельзя соблюдать, таким образом скоро забудем все свои обычаи
ППЦ, уже обычаи нельзя соблюдать, таким образом скоро забудем все свои обычаи
Обычаи надо соблюдать в рамках Уголовного и Административного Кодекса.
Хочешь жить в цивилизованном обществе? Будь добр придерживаться цивилизованных обычаев.
Абеке, кажется вы обычаи не знаете.
NBE могу только тебе поглубже что нибудь засунуть)))
MишаМашкевич 24.12.2019 в 21:51:39 # 737351
Хотя данная традиция так себе! Почему?
Потому что хадиша и Берик допустим договорились, что 31.12 её крадут. Она при берике, Берик при ней. Все счастливы. Но нет. Хадиша обесценила себя. Каким образом?
1. Был угон. А это минус части калыма/ отсутствие преград и благородного воспитание келинок в глазах семьи будущего мужа( тут моя логика сломалось, но я видела такие случаи)
2. Чем дешевле она обходится новой семье ( в части калыма, кудалыка), тем меньшую ценность она несёт вообще.
3. Вопрос времени кто ей напомнит сей факт(муж, свекровь, какая разница ).
Так что дорогие девочки, девушки и женщины! Угон вас обозначает только одно- инфантилизм! Так что сразу бежим и потом пишем в доблестных органах на сей факт своё мнение. Виновник неудавшегося торжества светит до 10 лет. И если таких фактов будет хотя бы через 5, то такие дураки задумаются. Потому что больше вас и вашего счастливого надуманного брака он любит, прежде всего- себя конечно
Обычай конечно есть. Но действительно надо делать по согласию, обоих сторон. При наших кредитах , много не разгуляещься. И не всем дано (куда тусып ) Не все богаты -дороговато. А закон суров.
Попали пацаны и родственники по полной.
Просто надо думать головой а не головкой с низу.
MишаМашкевич 24.12.2019 в 22:16:10 # 737363
Потому что хадиша и Берик допустим договорились, что 31.12 её крадут. Она при берике, Берик при ней. Все счастливы.если Хадиша нормальная девушка, то она выберет нормального Берика, которы со временем будет ценит её больше и больше, и всегда защищать свою половину. А то некоторые недальновидные девушки думая не головой, а другим местом, выбирают себе самого мачо (альфа-самца), а потом орут что все мужики сволочи и негодяи. Такой изъян встречается и у парней, когда они выбирают себе длинноногих принцес, а потом становятся ярыми женоненовистниками.
Цитата: старик от 24.12.2019 16:18:44старый ты че блатной или так верхущек нахватался. откуда про катаржанскую жизнь знаешь. сам хозяйский?
На нары мерзавцев! Может кто то из них там обретет мужа. А может и не одного, а нескольких. Там и свадьбу сыграют.
На нары мерзавцев! Может кто то из них там обретет мужа. А может и не одного, а нескольких. Там и свадьбу сыграют.
Цитата: строитель от 24.12.2019 19:13:01
Лайк за лумумбу))