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Похищение невесты в Арыси - заведено уголовное дело по ст.125
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danilov 24 Декабря 2019 в 16:53:19
Видео очевидцев появилось на странице v.shymkente в Instagram. На кадрах видно, как трое молодых людей силой сажают девушку в автомобиль. Находившийся рядом мужчина попытался помешать парням, но один из участников похищения валит его на землю.



В Департаменте полиции Туркестанской области потвердили, что инцидент произошел в Арыси 23 декабря. Парень украл девушку с целью женитьбы.

"Сегодня в арысский отдел полиции обратилась местная жительница, мама потерпевшей. Ее заявление зарегистрировано по статье 125 Уголовного кодекса "Похищение человека". В данный момент ведется досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции.

Отмечается, что девушка отказала укравшему ее парню, после чего она вернулась домой.
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  abeke1984 24.12.2019 в 17:23:24   # 737330

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  Mikado 24.12.2019 в 17:30:14   # 737331
Цитата: abeke1984 от 24.12.2019 11:23:24
ППЦ, уже обычаи нельзя соблюдать, таким образом скоро забудем все свои обычаи


Обычаи надо соблюдать в рамках Уголовного и Административного Кодекса.
Хочешь жить в цивилизованном обществе? Будь добр придерживаться цивилизованных обычаев.
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  NBE 24.12.2019 в 17:37:42   # 737333
Абеке засунь такие свои обычаи куда нибудь себе поглубже, пусть твои дочеря почувствуют что это такое. Мы живем не феодальном обществе.
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  SPYKER X 24.12.2019 в 17:46:32   # 737334
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  СССР 24.12.2019 в 17:47:35   # 737335
Надеюсь он не не изнасиловал.
Абеке, кажется вы обычаи не знаете.
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  Бекел 24.12.2019 в 18:27:26   # 737338
ну что можно сказать......МАЛы и дебилы, надеюсь их покарают со всей строгостью закона. А вообще мне кажется что многие наши обычаи давно уже исчерпали ту надобность в их соблюдении
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  Yerla 24.12.2019 в 18:37:33   # 737339
пидрил скорее всего хорошенько обезжирят .. в том числе и сообщников .. ну и надеюсь хотяп немного да впаяют организатору .. и подельникам маленьк .. шоп "ибо нех*й" .. так как "резонанс" какбэ .. не в тихую все прошло ..
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  abeke1984 24.12.2019 в 19:03:11   # 737340

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  MишаМашкевич 24.12.2019 в 21:51:39   # 737351
Алып кашу это или по договорённости или вообще никак.
Хотя данная традиция так себе! Почему?
Потому что хадиша и Берик допустим договорились, что 31.12 её крадут. Она при берике, Берик при ней. Все счастливы. Но нет. Хадиша обесценила себя. Каким образом?
1. Был угон. А это минус части калыма/ отсутствие преград и благородного воспитание келинок в глазах семьи будущего мужа( тут моя логика сломалось, но я видела такие случаи)
2. Чем дешевле она обходится новой семье ( в части калыма, кудалыка), тем меньшую ценность она несёт вообще.
3. Вопрос времени кто ей напомнит сей факт(муж, свекровь, какая разница ).

Так что дорогие девочки, девушки и женщины! Угон вас обозначает только одно- инфантилизм! Так что сразу бежим и потом пишем в доблестных органах на сей факт своё мнение. Виновник неудавшегося торжества светит до 10 лет. И если таких фактов будет хотя бы через 5, то такие дураки задумаются. Потому что больше вас и вашего счастливого надуманного брака он любит, прежде всего- себя конечно
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  Маке0912 24.12.2019 в 22:13:29   # 737359
Миша, ты думаешь они тебя читают . Услышали ? Или уголовный кодекс читали ?
Обычай конечно есть. Но действительно надо делать по согласию, обоих сторон. При наших кредитах , много не разгуляещься. И не всем дано (куда тусып ) Не все богаты -дороговато. А закон суров.
Попали пацаны и родственники по полной.
Просто надо думать головой а не головкой с низу.
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  MишаМашкевич 24.12.2019 в 22:16:10   # 737363
Да как то Бари бир. С моей стороны был очень грамотный, стратегический посыл для девушек.
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  старик 24.12.2019 в 22:18:44   # 737365
На нары мерзавцев! Может кто то из них там обретет мужа. А может и не одного, а нескольких. Там и свадьбу сыграют.
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  NBE 24.12.2019 в 23:33:21   # 737387
Quote:
Потому что хадиша и Берик допустим договорились, что 31.12 её крадут. Она при берике, Берик при ней. Все счастливы.
если Хадиша нормальная девушка, то она выберет нормального Берика, которы со временем будет ценит её больше и больше, и всегда защищать свою половину. А то некоторые недальновидные девушки думая не головой, а другим местом, выбирают себе самого мачо (альфа-самца), а потом орут что все мужики сволочи и негодяи. Такой изъян встречается и у парней, когда они выбирают себе длинноногих принцес, а потом становятся ярыми женоненовистниками.
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  Даун 24.12.2019 в 23:39:46   # 737394
Дикабрасы, у меня у кошек уровень выше, на дворе 2020, дикие
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  строитель 25.12.2019 в 01:13:01   # 737416
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  Walter 25.12.2019 в 09:40:59   # 737432
Цитата: старик от 24.12.2019 16:18:44
На нары мерзавцев! Может кто то из них там обретет мужа. А может и не одного, а нескольких. Там и свадьбу сыграют.
старый ты че блатной или так верхущек нахватался. откуда про катаржанскую жизнь знаешь. сам хозяйский?
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  Dee 25.12.2019 в 10:43:48   # 737433
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