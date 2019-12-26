Проводникам, изнасиловавшим пассажирку в «Тальго», ужесточили приговор

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danilov 26 Декабря 2019 в 10:44:12
Презерватив искал заранее - судья объяснил приговор насильникам из "Тальго"
Судья суда № 2 Костаная Жасулан Достияров разъяснил новый приговор проводникам по делу об изнасиловании пассажирки "Тальго", сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Сегодня бывших проводников Жетеса Умбеталиева и Колканата Курманиязова осудили за групповое изнасилование по предварительному сговору с применением насилия к потерпевшей. Они получили по 5 лет лишения свободы. В июле этого года в этом же суде статью с группового переквалифицировали в простое изнасилование и назначили проводникам по 2,5 года лишения свободы. После апелляционная коллегия Костанайского областного суда отменяла решение суда первой инстанции и отправляла дело на доследование.
"В части группы им по обвинению было вменено совершение преступления именно группой лиц по предварительному сговору. Суд пришел к выводу, что данный квалифицирующий признак тоже нашел свое подтверждение. Умбеталиев был проводником 6-го вагона, потерпевшая ехала в его вагоне, соответственно, суд считает, что из 19-го вагона прийти в купе потерпевшей Курманиязов случайно не мог. Тем более хронология говорит, что именно после Умбеталиева в короткий промежуток времени, не более часа, половое сношение совершил именно Курманиязов. Суд также пришел к мнению, что половое сношение было не по согласию потерпевшей", - рассказал судья Жасулан Достияров.
Он отметил, что потерпевшая ни разу не меняла свои показания, а вот Курманиязов сначала отрицал близость с потерпевшей, затем все же подтвердил. Не отрицал половой контакт с потерпевшей и его коллега.
"Умбеталиев утверждал, что познакомился с потерпевшей, затем они прошли к ней в купе, поговорили и по ее инициативе решили вступить в половую связь, она же и потребовала презерватив. Однако допрошенные свидетели опровергли его доводы, именно в части хронологии. А именно мы выяснили, что еще до знакомства с потерпевшей он ходил в ее купе, разговаривал с ее соседом о том, чтобы посидеть с ней. Сосед не возражал, но попросил найти ему другое купе. Поезд подъезжает к станции Есиль в 2.25, Умбеталиев еще не знаком с потерпевшей, однако уже ищет презерватив. Находит его у другого проводника. Тот подтвердил, что именно на станции Есиль Умбеталиев попросил презерватив. Из этого суд сделал вывод, что его доводы опровергнуты и он заранее готовился", - сообщили в суде.
Курманиязов утверждал, что оказался там случайно - искал зарядное устройство. Услышав крики о помощи, вошел в купе, и потерпевшая якобы стала сама к нему приставать.
Несмотря на все доказательства, суд назначил минимальное наказание - 5 лет лишения свободы. На это, по словам судьи, повлияли смягчающие обстоятельства – молодой возраст проводников, несудимость, наличие на иждивении у Умбеталиева детей и положительные характеристики. К тому же беспомощное состояние потерпевшей, заявленное стороной обвинения, не нашло подтверждения.
Суд посчитал, что 5 лет для исправления и восстановления социальной справедливости будет достаточно.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/prezervativ-iskal-zaranee-sudya-obyyasnil-prigovor-387414/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Яйца на пенёк и топориком , что бы всё комплектом отскочило . Вот это было бы наказание , а это все "вата" . Да родственникам осужденных не помешало бы пасти позатыкать .
Цитата: старик от 26.12.2019 08:26:57
...чтобы "исправившиеся" (вполне достаточный срок для исправления)граждане изнасиловали их жен сестер и дочерей.
...чтобы "исправившиеся" (вполне достаточный срок для исправления)граждане изнасиловали их жен сестер и дочерей.
При всем моем к вам уважении не стоит из-за одного "порябочного долбоящера" проецировать подобную ситуацию на его близких и родных, а вот ему бы стоило задать несколько вопросов компетентными органами, сделать выводы и пожурить, чтобы впредь неповадно было ни ему ни ему подобным...