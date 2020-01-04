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Двое парней погибли на баллоне, прицепившись к авто
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danilov 04 Января 2020 в 17:39:56
2 января в Бескарагайском районе ВКО в ДТП погибли два парня, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

19-летний водитель Nissan Terrano ехал на трассе Семей-Долонь в семи километрах от села Стеклянка. Он зацепил резиновый баллон за автомобиль и посадил двух своих знакомых 2001 и 2002 г.р.

При катании молодых людей занесло на встречную полосу, по которой двигался Nissan X-trail. Водитель X-Trail допустил наезд. Из-за полученных травм оба парня погибли на месте происшествия.

19-летний водитель внедорожника водворен в ИВС. Назначены необходимые экспертизы. Начато досудебное производство по признакам уголовного правонарушения по статье 345 ч. 4 УК РК - нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц и более лиц.

https://www.zakon.kz/amp/5001346-dvoe-parney-pogibli-na-ballone.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Ал 04.01.2020 в 20:25:09   # 737921
Вчера по Ватсапу присылали видео...
Довыделывались...
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  KAN13 04.01.2020 в 20:59:23   # 737924

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  строитель 05.01.2020 в 01:56:07   # 737938
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