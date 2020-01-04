Двое парней погибли на баллоне, прицепившись к авто

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danilov 04 Января 2020 в 17:39:56
19-летний водитель Nissan Terrano ехал на трассе Семей-Долонь в семи километрах от села Стеклянка. Он зацепил резиновый баллон за автомобиль и посадил двух своих знакомых 2001 и 2002 г.р.
При катании молодых людей занесло на встречную полосу, по которой двигался Nissan X-trail. Водитель X-Trail допустил наезд. Из-за полученных травм оба парня погибли на месте происшествия.
19-летний водитель внедорожника водворен в ИВС. Назначены необходимые экспертизы. Начато досудебное производство по признакам уголовного правонарушения по статье 345 ч. 4 УК РК - нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц и более лиц.
https://www.zakon.kz/amp/5001346-dvoe-parney-pogibli-na-ballone.html