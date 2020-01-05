Мама из Новосибирска остановила школьные поборы в России

Её дочь травят, сломают ей психику, это того стоит, а главное ничего не поменяется. Поймите директор не виноват за то что берет взятки, мы не виноваты, то что даем взятки. Наше правительство (Казахстана, России) построила такую систему, это сама суть государства. Коррупция исчезнет только со сменой системы, и то не факт.