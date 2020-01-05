Мама из Новосибирска остановила школьные поборы в России

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danilov 05 Января 2020 в 14:23:19
Когда Виола только пошла в первый класс, Анна Тажеева была, как и все мамы: сдавала деньги и на линолеум, и по тысяче – на классные нужды… Терпение лопнуло, когда в чате класса предложили скинуться по 4,5 тысячи на новую доску. Тогда Анна написала запрос в департамент образования: оказалось, что и та доска, которая есть в классе, останется с учениками. Деньги сдавать не пришлось, зато врагов у дотошной родительницы появилось много.
«Вам лучше покинуть класс. А еще лучше - школу», - посоветовали ей в чате. Это было лишнее: после нравоучений - в школе появился еще и прокурор, а директору выписали представление. Однако поборы продолжились и после принятых мер реагирования: через некоторое время деньги попросили уже на туалетную бумагу.
«Я сделала запрос, и оказалось, что департамент образования выделил, согласно поданной от школы заявке, заложил 76 000 рублей на бумагу. Была комиссия. Роспотребнадзор. Вынесли предписание об устранении. Бумага, мыло, ведра появились», - рассказала Анна.
Директор школы поблагодарила Анну за бдительность, а вот родители других учеников такую напористость явно не оценили.
«Осенью 2018 года началась травля дочери. Дети предъявляли ей претензии: «Виолетта, ты бы заткнулась! Из-за тебя хотят нашу учительницу уволить!». Классному руководителю удалось этот конфликт погасить. Школьники извинились, - говорит Анна.
Год назад Анна Тажеева была частым гостем во многих редакциях и открыто рассказывала о том, что происходит в ее школе: война с классными активистами достигла апогея к началу 2019 года. Тогда активистка изучила юридическую практику и создала в соцсетях группу «Поборам СТОП! Сибирь».
«Я делала группы в регионах, активистов приглашала в администраторы. Даже «видеообучалки» писала: как новости про образование искать, как острые вопросы решать. Помогаем друг другу, документы пересылаем, про законы говорим», - поделилась Анна Тажеева своими успехами с «КП-Новосибирск».
За время деятельности в группе «Поборам СТОП! Сибирь» Анна смогла помочь родителям детей из детского сада в Челябинской области: там собирали деньги на ремонт группы – дело дошло до полиции. В самом Челябинске Анна оставила без подарков педагогов одной из школ, а в Удмуртии решила проблему со сбором денег на рабочие тетрадки. За помощью к Анне обращались родители школьников даже из Санкт-Петербурга. Все проблемы были решены, разве что, работы у прокуроров поприбавилось…
© Сибкрай
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: NBE от 05.01.2020 08:44:57
Её дочь травят, сломают ей психику, это того стоит, а главное ничего не поменяется. Поймите директор не виноват за то что берет взятки, мы не виноваты, то что даем взятки. Наше правительство (Казахстана, России) построила такую систему, это сама суть государства. Коррупция исчезнет только со сменой системы, и то не факт.
Её дочь травят, сломают ей психику, это того стоит, а главное ничего не поменяется. Поймите директор не виноват за то что берет взятки, мы не виноваты, то что даем взятки. Наше правительство (Казахстана, России) построила такую систему, это сама суть государства. Коррупция исчезнет только со сменой системы, и то не факт.
не просто со сменой системы, а с изоляцией всего общества и перекроем сознания нескольких последующих поколений... Жак Фреско ликовал бы...
Цитата: NBE от 05.01.2020 08:44:57
Её дочь травят, сломают ей психику, это того стоит, а главное ничего не поменяется. Поймите директор не виноват за то что берет взятки, мы не виноваты, то что даем взятки. Наше правительство (Казахстана, России) построила такую систему, это сама суть государства. Коррупция исчезнет только со сменой системы, и то не факт.
Её дочь травят, сломают ей психику, это того стоит, а главное ничего не поменяется. Поймите директор не виноват за то что берет взятки, мы не виноваты, то что даем взятки. Наше правительство (Казахстана, России) построила такую систему, это сама суть государства. Коррупция исчезнет только со сменой системы, и то не факт.
100% так. Эта тётка обычная хабалка, просто наглости и похуизма побольше. Попробовала бы сунуться например в систему питания школьного, как там всё устроено и кто что имеет- замолчала бы надолго и не захотела бы шум поднимать.
шымкентский 05.01.2020 в 19:15:08 # 737972
Испанские и европейские в целом дети всегда принимают в свои игры малышей, упрощают правила игры, возятся с ними, относятся по-доброму. Дети туристов из русскоговорящих стран - отталкивают, прогоняют, унижают тех, кто младше и слабее.
Откуда это берётся? Ведь такие качества не могут быть врожденными, значит, дети копируют модели поведения родителей?
Сегодня пришлось сказать сыну "не играй с этими русскими" (которые грубо прогнали его от себя на общественном пляже). Это было очень неприятно - говорить ему такое, мы ведь сами русские. Как объяснить ребенку вот это всё? И сталкивались ли вы с подобным, или это просто моё восприятие?
Да, я понимаю, что не все и не всегда, но есть тенденция.
#эмиграция #туризм #дети"
С фэйсбука копия, на 100% правда, у нас тоже младших не поддерживают, а гнобят и ездят на них, а потом и они такими же вырастают
шымкентский 05.01.2020 в 19:17:59 # 737975
С Вальтером полностью согласен по поводу системы, как это менять?
Сейчас на новый президент ужесточил наказания в отношении преступлений с детьми , это правильно я считаю