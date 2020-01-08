В Германии водителя приговорили к двум годам тюрьмы за опасный обгон
danilov 08 Января 2020 в 12:39:04
12 декабря районный суд города Пассау приговорил дальнобойщика к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы без права досрочного освобождения. Инцидент произошел в январе 2019 года на трассе В12 в Германии возле города Фрайунг. Житель Чехии, находясь за рулем большегруза, совершил опасный обгон через сплошную полосу и едва разъехался со встречным автобусом. Был проведен следственный эксперимент. Эксперты установили, что ДТП удалось избежать только благодаря действиям водителей автобуса и обгоняемого грузовика. Первоначально дальнобойщику было предъявлено обвинение в покушении на убийство, однако суд смягчил статью. Также водителя лишили прав на 4 года.