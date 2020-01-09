Наказание за понуждение к лесбиянству ужесточили в Казахстане.

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Гоги80 09 Января 2020 в 12:18:25
Наказание за понуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действиям сексуального характера ужесточили в Казахстане.
За совершение таких действий в отношении несовершеннолетних предусматривается штраф в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей (1 МРП в 2020 году - 2 651 тенге, или 7 долларов), исправительные работы, либо ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.
В старой редакции Уголовного кодекса данного пункта не было.
"Усилена ответственность за понуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действиям сексуального характера. Это статья 123 Уголовного кодекса", - сообщил начальник следственного департамента министерства внутренних дел Санжар Адилов.
Приняты законодательные меры по предупреждению вовлечения детей и подростков в изготовление детской порнографии, продолжил он.
"Закреплено уголовное наказание за привлечение несовершеннолетних в качестве актеров или моделей для изготовления материалов порнографического характера", - отметил Адилов.
По статье 312 за данное преступление предусматривается лишение свободы на срок от пяти до семи лет с конфискацией имущества.
Ранее президент Казахстана подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности".
Закон вступает в силу с 11 января 2020 года.
Источник: Sputnik Казахстан
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