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Наказание за понуждение к лесбиянству ужесточили в Казахстане.
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Гоги80 09 Января 2020 в 12:18:25
Наказание за понуждение к лесбиянству ужесточили в Казахстане.

Наказание за понуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действиям сексуального характера ужесточили в Казахстане.

За совершение таких действий в отношении несовершеннолетних предусматривается штраф в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей (1 МРП в 2020 году - 2 651 тенге, или 7 долларов), исправительные работы, либо ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

В старой редакции Уголовного кодекса данного пункта не было.

"Усилена ответственность за понуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действиям сексуального характера. Это статья 123 Уголовного кодекса", - сообщил начальник следственного департамента министерства внутренних дел Санжар Адилов.

Приняты законодательные меры по предупреждению вовлечения детей и подростков в изготовление детской порнографии, продолжил он.

"Закреплено уголовное наказание за привлечение несовершеннолетних в качестве актеров или моделей для изготовления материалов порнографического характера", - отметил Адилов.

По статье 312 за данное преступление предусматривается лишение свободы на срок от пяти до семи лет с конфискацией имущества.

Ранее президент Казахстана подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности".

Закон вступает в силу с 11 января 2020 года.

Источник: Sputnik Казахстан
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pancho S 09.01.2020 в 14:27:04   # 738362
Правильно. Детей надо максимально отгородить от этой черни.
Нуууу а что касается "взрослых", судя по тем новостям, о домашнем насилии над женщинами, лесбийские отношения будут не таким уж плохим вариантом для некоторых...
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