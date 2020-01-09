Осуждённого за клевету журналиста Амангельды Батырбекова оправдали

В защиту Батырбекова выступили местные журналисты и активисты.Ну молодцы люди, отстояли своего коллегу!
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danilov 09 Января 2020 в 12:31:34
Суд полностью оправдал приговорённого к тюремному сроку за пост в Facebook журналиста и активиста Амангельды Батырбекова, сообщает пресс-служба Туркестанского областного суда.
23 сентября 2019 года Сарыагашский суд Туркестанской области приговорил гражданского активиста и редактора местной газеты Амангельды Батырбекова к двум годам и трём месяцам лишения свободы по делу об оскорблении и клевете. Поводом для иска в адрес журналиста стала серия постов Амангельды Батырбекова в Facebook об отделе образования Келесского района, в частности, о его руководителе Бахтияре Абдиеве.
В защиту Батырбекова выступили местные журналисты и активисты. 14 октября 2019 года они передали письмо с 500 подписями Председателю Верховного суда Жакипу Асанову и председателю Сената Дариге Назарбаевой с просьбой проконтролировать судебный процесс.
20 декабря 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о решении декриминализировать статью 130 Уголовного кодекса – "Клевета" и перевести её в Кодекс РК об административных нарушениях.